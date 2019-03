Leutgeb Entertainment Group GmbH

Leutgeb Entertainment Group ist der neue Tourneeveranstalter von FANTASY

Graz (ots)

Das deutsche Schlager-Erfolgs-Duo FANTASY konnte mit Klaus Leutgeb einen neuen Tourneeveranstalter für sich gewinnen.

Mit der Unterzeichnung des Tourneevertrages zwischen dem Duo FANTASY, Manager Andreas FERBER und Klaus LEUTGEB, CEO der LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP, wurde ein deutliches Zeichen für die Zukunft des Schlagerduos gesetzt und die Weichen in Richtung eines progressiv-erfolgreichen internationalen Show- und Entertainmentkurses gestellt.

Event-Profi Klaus Leutgeb sieht die an ihn übertragene Aufgabe der Tourneeorganisation für das Erfolgsduo FANTASY als willkommene Herausforderung und hat bereits Großes vor. Im Rahmen einer mit Ende 2020 startenden Tournee die 45 Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich umfasst, wird mit einem großartigen Bühnendesign und einer einzigartigen konzeptuellen Neugestaltung der Showelemente, ein erfolgsorientierter Weg beschritten um das Erfolgsduo in das gebührende Rampenlicht zu setzen und den Fans unvergessliche Konzerterlebnisse bei FANTASY 2.0 zu bieten.

Nur wenige Künstler verstehen es, wie FANTASY, tausende Fans auf eine Reise, in eine Phantasiewelt mit ausgelassener Partystimmung, stillen Momenten, Gedanken an Leidenschaft und Liebe mitzunehmen. Großartige Unterhaltung ist wie bei jedem FANTASY-Konzert auch bei der 2020 startenden Tournee garantiert!

Seit mehr als 20 Jahren beweisen Freddy Malinowski und Martin Hein, dass die Begriffe Fantasy und Schlagererfolg untrennbar zusammengehören. Ein Meilenstein der Fantasy Karriere war sicherlich die Tournee 2012 mit Schlagerkönigin Andrea BERG. Als Vorgruppe konnte FANTASY dort begeistern und tausende neue Fans für sich gewinnen. Seither ist das Duo aus den großen TV-Shows nicht mehr wegzudenken und sorgt bei seinen einzigartigen Live-Konzerten für ausverkaufte Arenen. Sie haben sich definitiv in die erste Reihe der deutschsprachigen Schlagerszene eingereiht.

Die Liste der Auszeichnungen, die das Duo mit den spektakulär schönen Bühnenshows verliehen bekam, ist lange und umfasst neben zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen ihrer Alben, im gesamten deutschsprachigen Raum, 5 Echo Nominierungen und 3 Auszeichnungen in Folge (2017, 2018, 2019) beim "Fest der Besten" aus den Händen von Florian Silbereisen. Ein Ende ihrer außergewöhnlichen Karriere ist noch lange nicht in Sicht und die eingeschworene Fangemeinde von FANTASY darf sich jetzt schon auf die Konzerttournee 2020/21 freuen.

Die Veröffentlichung des Tourneeplanes erfolgt im Sommer/Herbst 2019 mit dem Vorverkaufsstart. Tickets werden dann in Deutschland unter www.eventim.de, in Österreich bei www.oeticket.com und in der Schweiz unter www.ticketcorner.ch und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sein.

Den ersten großen Schritt über die Grenzen Österreichs hinaus setzte die LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP bereits 2018 mit der erfolgreichen Tournee von WELTSTAR ANDREA BOCELLI in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Beauftragung als neuer Tourneeveranstalter der MOSAIK LIVE ARENA TOUR von Schlagerkönigin ANDREA BERG im selben Jahr, stellte dann mit Sicherheit den vorläufigen Höhepunkt im internationalen Expansionsbestreben der LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP im Genre des deutschsprachigen Schlagersektors dar.

Show & Entertainment auf höchstem Niveau

Die meisterhaften Showinszenierungen und die sowohl technisch als auch optisch spektakulären Bühnendesigns von Klaus Leutgeb waren es, die unter anderem die Erfolgsgeschichte der Leutgeb Entertainment Group mitbegründeten und bei Events wie den Ski-Openings und den legendären Heimspielen Andreas Gabaliers in Schladming oder dem 3-tägigen Sound & Snow Festival 2019 in der renommierten Wintersportregion Gasteiner Tal für ein unglaubliches mediales Echo sorgten und zigtausende Besucher faszinierten.

Ein beispielloses Testimonial für die Kreativität und Innovationsfreudigkeit lieferte die Eventschmiede Klaus Leutgebs mit dem Design der Schmetterlingsbühne für das legendäre Heimspiel Andrea Bergs in Aspach 2018: Eine 500 Tonnen schwere, ausgeklügelte Hightech-Bühnenkonstruktion mit Licht-, Laser-, LED- und Pyrotechnik der modernsten Generation, ergänzt durch unzählige Special-Effects setzten neue Maßstäbe im Bereich Bühnen- und Showdesign und weisen klar den Weg den die Leutgeb Entertainment Group konsequent verfolgt: SHOW & ENTERTAINMENT DER EXTRAKLASSE!

Unter dem folgenden Link finden Sie Foto- & Videomaterial, dass Ihnen einen Eindruck von unserer äußerst erfolgreichen Arbeit auf dem Eventsektor vermitteln wird: http://bit.ly/leutgebentertainmentgroup_einblicke

