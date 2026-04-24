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Van der Bellen anlässlich 40. MINDS-Konferenz in Wien: Nachrichtenagenturen "Neutral, objektiv und der Wahrheit verpflichtet"

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Wien (ots)

Weltweites Netzwerk aus Nachrichtenagenturen tagte zum 80-Jahr-Jubiläum der APA in Wien - kooperative Plattformen für den Medien- und Kommunikationsmarkt als Erfolgsmodell – Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Am Ende siegt die Wahrheit“

Das bevorstehende 80-Jahr-Jubiläum der APA – Austria Presse Agentur bot für Spitzenvertreter:innen von mehr als 27 Nachrichtenagenturen aus aller Welt Anlass, im Rahmen der MINDS-Konferenz von Mittwoch bis Freitag in Wien die besten Routen durch bewegte Nachrichtenströme auszuloten. Vor dem Hintergrund einer schier unendlichen Zahl an Informationsquellen und der ständigen Herausforderung, vertrauenswürdige und verlässliche Nachrichten bereitzustellen, stand die Konferenz im Zeichen des Austauschs zu Themen von KI über Ethik, Fake News und Demokratie bis hin zu Finanzierungsfragen.

Vertrauen in unabhängige Medien stärken

Neben der Gastgeberagentur hatte die Organisation in Wien auch selbst ein Jubiläum zu feiern. Es war die 40. MINDS-Konferenz, zu der auch Bundespräsident Alexander van der Bellen den mehr als 100 Teilnehmer:innen im Rahmen eines Empfangs in der Hofburg gratulierte. Eine Informationsgesellschaft im Umbruch sei auf wahrhaften Journalismus angewiesen – und Nachrichtenagenturen garantierten diesen, so Van der Bellen: „Am Ende siegt die Wahrheit. Selbst wenn versucht wird, sie zu kontrollieren oder zu manipulieren."

Kooperative Plattformen als Gegenmodell zu Tech-Giganten

Gastgeber und APA-CEO Clemens Pig würdigte die Konferenz als „willkommene Gelegenheit, unsere Rolle und unseren Beitrag zur Bereitstellung einer verifizierten, unabhängigen Nachrichtenbasis für unsere Medienkunden noch stärker in den Fokus zu rücken und damit auch zur Sicherstellung einer informierten Öffentlichkeit beizutragen“. Streng genommen spiegle sich die immer wichtiger werdende Rolle der MINDS-Agenturen als kooperative Plattform für den Medien- und Kommunikationsmarkt bereits in der Gründungsstruktur der APA als Genossenschaft im Eigentum österreichischer Medienunternehmen aus dem Jahr 1946 bis heute im selben Modell wider. Ihre Stärke im KI-Zeitalter beruhe auf „kooperativer Intelligenz“, konkret in einer „gemeinsamen, vertrauenswürdigen, hochwertigen Infrastruktur für den Journalismus: sauberen Inhaltspools, kuratierten Metadaten, vertrauenswürdigen Quellen, verantwortungsvollen Modellen und Anwendungen, die auf überprüfbaren Informationen basieren“.

Blick in die Zukunft der Nachrichtenströme

Angespornt von der Keynote der kanadischen „KI-Futuristin“ Nikita Roy, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Künstliche Intelligenz die Wertschöpfungskette des Journalismus neu gestaltet, befassten sich die Agenturmanager:innen mit zahlreichen KI-Schwerpunkten von Suchagenten über Live-Berichterstattung bis zu Content-Strukturen. Getreu dem Tagungsmotto „Navigating Change“ ging es auch um die Frage, mit welchen neuen Geschäftsmodellen Agenturen und Medien Halt im reißenden KI-Strom finden können.

Mit APA[2]AI stellte APA-Chefredakteurin Maria Scholl die aktuelle KI-Strategie der österreichischen Nachrichtenagentur vor. Im Zusammenspiel von Content und Technologie fließen kuratierte und KI-optimierte Inhalte in KI-Modelle, -Agenten und -Produkte ein, können nahtlos in Kundensysteme integriert und für eigene Anwendungen weiterverarbeitet werden. Die Rolle der Nachrichtenagenturen entwickelt sich laut Scholl im KI-Zeitalter „vom Informations- und Technologie-Anbieter" in Richtung „Intelligence-Provider” weiter.

Über MINDS

MINDS („Mobile Information News Data Services“) International ist ein globales Netzwerk führender Nachrichtenagenturen, das 2007 gegründet wurde, um Informations- und Kommunikationslösungen zu entwickeln. Es dient dem Wissensaustausch, der gemeinsamen Entwicklung innovativer Mediendienste und der Stärkung der Position nationaler Nachrichtenagenturen im digitalen Zeitalter.

Über die APA

Die APA – Austria Presse Agentur setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen, die in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement sowie Informationstechnologie tätig sind.

Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF und bietet hochwertige inhaltliche wie technologische Lösungen für den Redaktions- und Medienbetrieb oder die Kommunikationsbranche.

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