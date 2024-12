APA - Austria Presse Agentur

Clemens Pig als APA-CEO bestätigt

Wien (ots)

Die Eigentümerversammlung der APA - Austria Presse Agentur hat heute, Mittwoch, Clemens Pig für eine weitere fünfjährige Funktionsperiode als Vorsitzenden der Geschäftsführung und geschäftsführenden Vorstand bestätigt: Das gaben Hermann Petz (Moser Holding), Vorsitzender des Vorstands, und Roland Weißmann (ORF), Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA, bekannt: „Clemens Pig verbindet mit einem vorausschauenden Strategieansatz das zeitlose Wertesystem des unabhängigen Agenturjournalismus mit innovativen Technologielösungen und neuen Geschäftsmodellen für das genossenschaftliche Ökosystem der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir freuen uns auf die gemeinsame Fortsetzung dieses erfolgreichen Weges mit Clemens als APA-CEO“, so Petz und Weißmann.

„Die APA-Gruppe zählt heute zu den führenden Nachrichtenagenturen Europas. Ich freue mich, die Geschäfte und den genossenschaftlichen Grundauftrag der Austria Presse Agentur auch in den kommenden Jahren in die digitale Zukunft zu führen und dabei unsere internationale Ausrichtung im redaktionellen Technologie-Sektor zu stärken. Ich danke der APA-Eigentümerversammlung für ihr Vertrauen in mich“, so der wiederbestellte APA-Geschäftsführer.

Die APA - Austria Presse Agentur, die zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 ihr neues Strategie-Update „Trusted Content & Trusted AI“ präsentiert hat, blickt in diesem Jahr auch auf das 175-jährige Gründungsjubiläum der Nachrichtenagentur - einschließlich ihrer direkten Vorgänger - zurück. Die älteste Vorläuferin der APA wurde als "Österreichische Correspondenz" im Oktober 1849 gegründet. Seit 1946 als gewinnorientierte Genossenschaft im Eigentum der heimischen Medien organisiert, ist die APA heute eine tragende Säule der Informationsversorgung in Österreich und eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind.

Unabhängigkeit als Maxime

Oberstes Ziel ist heute der Erhalt der wirtschaftlichen und redaktionellen Unabhängigkeit der APA, die sich mit laufend neuen medialen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen konfrontiert sieht. So sind etwa "Angriffe auf die digitale Informationsgesellschaft, die in sozialen Netzwerken KI-gestützt massiv Desinformation nach oben spülen, weltweit eine Bedrohung für Demokratien und Medien, der wir nur gemeinsam begegnen können", so Pig. Unter dem Titel "Democracy Dies in Darkness" fasst der geschäftsführende Vorstand der APA-Gruppe in seinem 2023 erschienenen Buch die aktuellen Herausforderungen zusammen, beschreibt Wege zur erfolgreichen Bewältigung und plädiert für die Weiterentwicklung vom dualen zu einem kooperativen Mediensystem.

Clemens Pig

Clemens Pig ist promovierter Politikwissenschafter mit Schwerpunkt digitale Kommunikation und Medien. Der gebürtige Tiroler gründete 1996 während des Studiums das Start-up „MediaWatch - Institut für Medienanalysen“ und brachte dieses nach erfolgreichem Verkauf 2001 in die APA-Gruppe ein. 2008 wechselte Pig in die Geschäftsleitung der APA nach Wien und war zunächst als Direktor Marketing und Verkauf sowie als Geschäftsführer der APA-Tochter APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH tätig. 2014 wurde Pig zum Geschäftsführer der APA-Gruppe bestellt und übernahm 2016 den Vorsitz der Konzern-Geschäftsführung. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Pig in einer Reihe von Publikationen und Buchbeiträgen mit der Entwicklung von Medien in der Digitalisierung. 2013 erhielt er den Österreichischen Wissenschaftspreis des PRVA - Public Relations Verband Austria und wurde 2018 vom Branchenmagazin „Der österreichische Journalist“ als „Medienmanager des Jahres“ ausgezeichnet. Pig ist weiters Präsident des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe Keystone-SDA (Bern). Bis 2023 war er zudem Präsident der European Alliance of News Agencies (EANA). Clemens Pig (50) ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.

APA - Austria Presse Agentur

Die APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.

