Malerbetrieb Kluge: Gewerbekunden aus Berlin profitieren von handwerklichen Leistungen in höchster Qualität

Der Malerbetrieb Kluge GmbH, ein Meisterbetrieb in 5. Generation, ist seit mehr als 150 Jahren in Berlin ansässig. Von Maler- und Tapezierarbeiten bis hin zur umfangeichen Raum- und Fassadengestaltung übernimmt das Familienunternehmen Aufträge von Privat- und Gewerbekunden, für die Einraumwohnung bis zum Großprojekt. Durchschnittlich bearbeiten die Experten vom Malerbetrieb Kluge 1.162 Projekte pro Jahr.

Der Malerbetrieb Kluge garantiert eine termingerechte und exzellente Ausführung aller Aufträge. Dafür sorgen kompetente Fachkräfte mit viel Erfahrung, sowie die Verarbeitung qualitativ hochwertiger Produkte namhafter Lieferanten. Professionelle, moderne Werkzeuge und eine digitale Prozesssteuerung sind selbstverständlich.

Der Malerbetrieb Kluge hat sich bei Gewerbekunden aus dem Neubau und Sanierungsbereich, bei Hausverwaltungen, sowie öffentlichen Auftraggebern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Zahlreiche Referenzen von eindrucksvollen Bauprojekten belegen die gute Arbeit. Großobjekte von Kunden in Berlin - etwa Schulen, Krankenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürokomplexe, Hotels und Industriehallen - zeigen das gesamte Leistungsspektrum für die Gestaltung verschiedenster Räumlichkeiten und Fassaden.

Maler- und Spachtelarbeiten, Sanierung und Lackierung von Fenster, Türen und Geländer, tapezieren und individuelle Wandgestaltungen mit umweltfreundlichen Farben und speziellen Malertechniken, Zierprofilarbeiten, Bodenbelege und Bodenbeschichtungen, sowie Fassadensanierung und -dämmung werden von den Experten des Malerbetriebs Kluge in höchster Präzession ausgeführt.

Anstricharbeiten von Wand- und Decken auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter, wie in einem Bürokomplex "Unter den Linden" oder 46.000 Quadratmeter in einem neugebauten Oberstufenzentrum gehören ebenso zum Leistungskatalog wie die Gestaltung edler Altbauwohnungen in Berliner Denkmalimmobilien, die Ausgestaltung moderner Dachgeschoßbüros oder ganzer Wohnkomplexe. Bodenbeschichtungen vom Bodensiegel bis zur 2K-Beschichtung werden ebenso fachgerecht ausgeführt wie Straßenmarkierungsarbeiten für Parkhäuser und Tiefgaragen.

Auch sehr speziellen Anforderungen bei der Ausführung bestimmter Arbeiten wird der Malerbetrieb Kluge gerecht.

So werden antimikrobielle Anstriche, nachgefragt meist von Schulen oder Krankenhäusern, hochprofessionell umgesetzt. Es gibt spezielle Innenfarben auf Sterionenbasis, die kontinuierlich aktive Ionen bilden und dafür sorgen, dass Bakterien direkt auf der Oberfläche abgetötet werden. Eine gute Alternative, um langanhaltend gegen Bakterien, Viren und Schimmel vorzugehen und ein gutes Raumklima zu schaffen, ist die Verwendung von mineralischen Farben, die für Allergiker und Menschen mit schwachem Immunsystem besonders gut verträglich sind.

Bei Bedarf schaffen die Fachleute vom Malerbetrieb durch hochwertige spezielle Schutzanstriche einen zuverlässigen Brandschutz. Selbstverständlich kennen die Kluge-Experten auch die aktuellen Brandschutzbestimmungen und wissen, welche Brandschutzklasse und welches Verfahren für ihre Kunden am besten geeignet sind.

Bei der Ausführung dieser Arbeiten kommt es auf höchste Qualitätsstandards an. Durch die langjährige Erfahrung wird durch den Malerbetrieb Kluge eine schnelle und zuverlässige Ausführung der Brandschutzbeschichtung garantiert und die Lärm-, Staub- und Schmutzbelastung auf ein Minimum reduziert. Brandschutzbeschichtungen bieten Schutz vor den direkten Auswirkungen von Bränden auf das Material. Dadurch bleibt die strukturelle Integrität von Gebäuden oder Stahlkonstruktionen erhalten. Darüber hinaus schützen sie auch vor Korrosion.

Professionelle Holzschutzarbeiten

Holzschutzarbeiten im Außenbereich übernimmt die Firma Kluge ebenfalls. Der natürliche Baustoff kann so langfristig vor Wind, Wetter, Verwitterung und Insektenbefall geschützt werden. Bei Holzfassaden, Fenstern, Türen, Dachkästen und Anbauten wird genauestens auf die Eigenschaften des verbauten Holzes sowie auf die Funktion des Bauteils im Objekt geachtet, um es optimal schützen zu können.

Die Malerbetrieb Kluge GmbH ist Expertin für die Sanierung von Fenstern und Türen. Defekte Fenster werden repariert und wenn nötig Rahmen oder Verglasung ersetzt, nach neuestem Standard mit Wärmeschutz- oder Isolierglas. Komfort, optische Erscheinung und Energieeffizienz werden auch bei der Reparatur von beschädigten, undichten oder nicht mehr richtig schließenden Türen optimiert. Falls die Haustür nicht den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, kann gleichzeitig der Einbruchsschutz verbessert werden.

Professionelle Fassadensanierung und Arbeiten an Denkmälern

Bei der Fassadensanierung werden sämtliche Schäden an der Außenhaut des Gebäudes behoben. Graffitis werden schnell und effektiv entfernt und ein Schutz aufgebracht, der die Haftung neuer Graffitis auf dem Untergrund minimiert. WDVS Wärmeverbundsysteme für Fassaden sorgen für eine energieeffiziente Dämmung des Gebäudes. Das senkt die Heizkosten, verbessert das Wohnklima und schützt die Bausubstanz. Abschließende Anstriche und Verkleidungen der verschiedensten Art werten die Fassade optisch auf und erhöhen zudem den Wert der Immobilie.

Bei vielen der vorgestellten Arbeiten spielen Bestimmungen des Denkmalschutzes hinein. Der Malerbetrieb Kluge hat zahlreiche historische Treppenhäuser und Fassaden gestaltet und stimmt sich dafür mit den Behörden über die individuellen Auflagen ab. Authentische Materialien und traditionelle Bautechniken werden verwendet und architektonische Details erhalten, um den ursprünglichen Charakter der Immobilie zu bewahren.

Eine besondere Herausforderung ist es, alte Gebäude mit einer effizienten Wärmedämmung auf einen modernen energetischen Stand zu bringen, ohne dabei den historischen Charakter des Gebäudes zu zerstören. Auch Türen und Fenster unterliegen gewissen Vorgaben des Denkmalamts. Selbst Fassaden mit einer neuen Farbe zu streichen, ist durch die Denkmalschutzbehörde genehmigungspflichtig.

Durch langjährige Zusammenarbeit mit Firmen aus allen Bereichen des Handwerks können viele Dienstleistungen rund um die Immobilie abgedeckt werden. Alle Sanierungsarbeiten werden zügig durchgeführt, damit die Belastungen für Mieter und Eigentümer so gering wie möglich sind. Der engagierte Innungsbetrieb Kluge verfügt über eine große Palette an handwerklichen Leistungen in höchster Qualität und hat jahrelange Erfahrung mit Großbaustellen. Ein digitales Projektmanagement unterstützt den reibungslosen, termingerechten Arbeitsablauf.

