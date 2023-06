Mit Bianca Esser die eigene Realität "hacken": Wie Selbstständige und Unternehmer dauerhaften Erfolg generieren

Bianca Esser

Die größten Herausforderungen vieler Selbstständiger und Unternehmer sind nicht etwa ein anhaltender Konkurrenzkampf, die Digitalisierung oder der Fachkräftemangel - vielmehr stehen sie ihrem Fortschritt oftmals selbst im Weg. BEwusstSEINs-Expertin Bianca Esser kennt nicht nur die Ursachen hierfür, sondern stellt in ihren Vorträgen, Seminaren, Einzelcoachings und Onlinetrainings auch regelmäßig die wirkungsvollsten Lösungsstrategien dazu vor. In diesem Ratgeber bietet sie einen umfassenden Einblick in die Thematik und verrät die wichtigsten Grundlagen, um seine Realität Schritt für Schritt zu seinem Vorteil zu verändern.

Ehrgeiz, Fleiß und Durchhaltevermögen: Obwohl viele Selbstständige und Unternehmer über die wesentlichen Eigenschaften für herausragenden Erfolg verfügen, ist ihr Arbeitsalltag häufig von Rückschlägen, fehlenden Ergebnissen und mangelndem Fortschritt geprägt. Auf der Stelle zu treten und nicht das nächste Erfolgs-Level zu erreichen, stresst und frustriert. "Wenn dann negative Gefühle und schädliche Verhaltensweisen der Betroffenen ihr Leben bestimmen, wissen nur die wenigsten, wie sie ihre Realität wieder auf Erfolgskurs bringen können", erklärt Bianca Esser, Gründerin der BE!-Academy.

"Packen sie ihre Probleme dagegen an der Wurzel und erschaffen sich ihre Realität auf eigene Faust, ist ihr Erfolg vorprogrammiert - ich zeige ihnen, wie das funktioniert", fügt die BEwusstSEINs-Expertin hinzu. Im Laufe der Jahre sammelte Bianca Esser im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen wertvolle Erfahrungen hierzu und lernte, wie sich selbst die größten Hindernisse problemlos überwinden lassen. Auf dieser Grundlage half sie bereits tausenden Selbstständigen und Unternehmern dabei, ihre aktuellen Herausforderungen zu erkennen, ihre Gefühle aktiv zu steuern und ihr Leben positiv zu gestalten. Worauf also basiert Erfolg wirklich und mit welchen Strategien kann ihn jeder von uns zuverlässig generieren?

Erfolg entsteht im Kopf ...

"Grundsätzlich sind es drei Faktoren, die dem persönlichen Wachstum und damit dem Erfolg eines jeden Menschen zugrunde liegen", erklärt Bianca Esser. Dabei handelt es sich erstens um das Wissen und spezifische Fähigkeiten, die für das eigene Vorankommen vonnöten sind. Die zweite wichtige Rolle nimmt das persönliche und berufliche Umfeld ein: Wer sich mit den richtigen Menschen umgibt, begünstigt seine individuelle Entwicklung maßgeblich. "Drittens ist das eigene Bewusstsein entscheidend daran beteiligt, wenn es darum geht, Erfolg zu generieren. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie sich dessen Frequenz kontinuierlich erhöhen lässt", verrät die BEwusstSEINs-Expertin.

Unter diesen Gesichtspunkten gibt es selbstverständlich eine Vielzahl an Persönlichkeiten, die sich im Laufe der Geschichte als Paradebeispiel für den möglichen Erfolg des Einzelnen etabliert haben - darunter auch die beiden Geschäftsmänner Nicolaus August Otto und Rudolf Diesel: Beide gründeten eigene Firmen und waren unter anderem an weitreichenden Patentprozessen beteiligt. Besondere Bekanntheit erlangten sie jeweils durch die Erfindung ihres eigenen Motors, womit sie einen Meilenstein in der Ingenieurskunst legten. Der Dieselmotor wurde sogar während der Weltausstellung 1900 in Paris mit dem "Grand Prix" ausgezeichnet.

... Misserfolg leider auch!

Wie sich gerade das Bewusstsein auch auf unseren Misserfolg auswirken kann, zeigt sich allerdings am ungleichen Schicksal der beiden Innovatoren: Während Nicolaus August Otto in seiner Heimat trotz langwieriger Patentstreitigkeiten für seine Errungenschaften gefeiert und als Autodidakt schließlich sogar mit der Würde eines Ehrendoktors bedacht wurde, geriet Rudolf Diesel zunehmend in eine Abwärtsspirale. Auch er hatte mit diversen Patentprozessen zu kämpfen, die ihn nachhaltig zerrütteten. Chronisch erschöpft und wirtschaftlich ruiniert, hielt er sich regelmäßig in einer Heilanstalt auf - und beging letztendlich Suizid.

Wie aber kann es sein, dass die Leben zweier ähnlich talentierter und zeitweise außergewöhnlich erfolgreicher Menschen so unterschiedlich verliefen? "Zwar wenden viele Selbstständige und Unternehmer zwei der drei wesentlichen Erfolgsfaktoren an: Wissen und Umfeld. Ihr Bewusstsein vernachlässigen sie jedoch oft, was zwangsläufig zu inneren Blockaden führt - und auf Dauer zu einer dramatischen Abwärtsspirale", erläutert Bianca Esser hierzu.

Stellschrauben für den Erfolg: Der Schlüssel liegt im BEwusstSEINs-Shift

"Wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag, die zu 95 Prozent unterbewusst stattfinden - dementsprechend sind wir größtenteils durch unterbewusste Programme gesteuert", verrät Bianca Esser. So erleben wir durchgehend die unterschiedlichsten Situationen, die wir anhand unserer Erfahrungen bewerten. Dabei verspüren wir entsprechende Gefühle und reagieren letztendlich auf sie: Wir sind also auf ein bestimmtes Verhalten konditioniert. Hierzu zeigte die Neurowissenschaftlerin Dr. Jill Bolte Taylor, dass aus einem bewerteten Gedanken in nur 30 Sekunden ein entsprechendes Gefühl entsteht, das bereits 90 Sekunden später wieder verfliegt, sofern das Gefühl nicht durch weitere, in diese Richtung gedachte Gedanken, genährt wird.

Klar ist: Unsere Gefühle sind nichts anderes als ein biochemischer Cocktail im Körper. Vereinnahmen sie uns über die genannte Zeitspanne hinaus, liegt das ausschließlich daran, dass wir uns ein und denselben Gedanken immer wieder aufs Neue ins Gedächtnis rufen. Dabei handelt es sich um die Gedanken-Gefühle-Schleife, die unsere Realität erschafft. "Um das nächste Wachstums-Level erreichen und dauerhaft erfolgreich sein zu können, ist deshalb ein gezielter BEwusstSEINs-Shift notwendig, der stets auf folgenden Grundlagen basieren muss", so Bianca Esser.

1. Das Problem an der Wurzel packen

Für einen "er-folg-reichen" BEwusstSEINs-Shift müssen wir zunächst analysieren, welchen Herausforderungen wir aktuell begegnen und an welchen drei Stellschrauben wir demnach drehen müssen. Entscheidend sind hier vor allem unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die letzten Endes unsere Erfahrungen bilden. Negative Gedanken um bestimmte Probleme, die wir aktuell in unserer Realität haben, lassen uns zweifeln. Folgerichtig entstehen kontraproduktive Gefühle, wie Machtlosigkeit, Besorgnis oder Frustration. Um ihnen entgegenzuwirken, entwickeln wir nicht selten schädliche Handlungsweisen: beispielsweise das Arbeiten bis zur Erschöpfung oder das Trinken über den Durst hinaus.

2. Die Kraft der Quantenphysik verstehen

Aber was haben diese drei Stellschrauben nun mit unserer Realität zu tun? Aufschluss über die Wechselwirkung gibt speziell die Quantenphysik. Dazu schauen wir uns das Doppelspalt-Experiment einmal genauer an. Bei dem Versuch werden Elektronen, also Materie, durch eine Blende mit zwei parallelen Schlitzen geschossen, wodurch sich auf einem dahinter platzierten Beobachtungsschirm ein Muster zeigt. Aber statt zwei helle Streifen, die normalerweise Materie produzieren würde, zeigt sich ein Interferenzmuster aus mehreren hellen und dunklen Streifen. Dieses Muster tritt jedoch normalerweise nur auf, wenn Energiewellen, wie beispielsweise Licht oder Wasser, durch die zwei Spalten gehen würden. Also man schickt Materie auf den Weg und Energie kommt an. Das überraschte die Wissenschaftler. Daher installierten sie Messinstrumente, die dieses Experiment beobachten sollten. Aber anstelle einer Erklärung dafür, verlief das Experiment völlig anders. Materie wurde ausgesandt und auf dem Schirm zeigten sich nun die erwarteten zwei Streifen, die Materie produziert. Die Schlussfolgerung: Allein durch den Beobachter wird der Ablauf und Ausgang des Experiments maßgeblich beeinflusst. So beschreibt das Doppelspalt-Experiment, dass sich ein Partikel erst dann in unserer Realität manifestieren kann, wenn es beobachtet wird.

Was heißt das für uns und unsere Realität? Geist und Materie stehen plötzlich in direktem Zusammenhang - und sind nicht mehr voneinander trennbar. Der subjektive Geist erzeugt also eine Veränderung in der objektiven physischen Welt. Demnach reagiert Energie auf subatomarer Ebene auf unsere ausgerichteten Gedanken und wird auf diese Weise zu Materie. Je ausgeprägter die daraus entstandenen Gefühle sind, desto stärker erzeugen wir dadurch unsere Realität.

3. Den Spieß umdrehen - den Beobachter auf das Ziel richten

Da wir uns unbewusst meistens auf unsere Probleme fokussieren, stehen wir uns unter diesen Gesichtspunkten leider selbst im Weg. Wir lenken die Energie auf unsere Probleme. Daher fühlen wir uns frustriert, ängstlich und machtlos. Und genau das lässt die Probleme in unserer Realität als Folge immer größer werden. Wie bei einem Radfahrer: Schaut er von der Fahrbahn auf den Straßenrand, stellt er oftmals nach Sekundenbruchteilen erschrocken fest, dass er instinktiv genau dorthin gefahren ist, wo er hingesehen hat. Wenn unsere Gedanken unbewusst von bestimmten Situationen, allgemeinen Gegebenheiten und Personen bestimmt werden, die uns schlichtweg nicht guttun und uns auslaugen, müssen wir daher dringend lernen, den Spieß bewusst umzudrehen.

4. Die eigene Realität "hacken" und Erfolg aktiv generieren

Unser Verstand besitzt die Macht - und das unterscheidet uns von den Tieren - die eigene Gedanken sofort von den Problemen auf das zu erreichende Ziel auszurichten. Um seine Realität "hacken" und eine neue, erfolgreiche Realität generieren zu können, bedarf es fünf Schritten. Der Trick liegt darin, sich im ersten Schritt seiner unbewusst gedachten Gedanken bewusst zu werden, diese im nächsten Schritt zu stoppen und bewusst aus der Situation auszusteigen. Im dritten Schritt als bewusster Beobachter so stark in das Ziel einzutauchen, als wenn wir es schon erreicht hätten. Damit kreieren wir im vierten Schritt die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Zufriedenheit und Freude, die nun dafür verantwortlich sind, als letzten Schritt unsere Ziele in unserer Realität Wirklichkeit werden zu lassen.

In der Folge lässt sich hiermit wertvolle Energie auf die notwendigen Veränderungen selbst lenken. Um direkt Resultate zu erzielen und den richtigen Flow zu entwickeln, gilt es also, die festgelegten Teilschritte zu verinnerlichen und festzustellen, was sich bereits in den folgenden 24 Stunden umsetzen lässt. Das Ziel sollte es sein, sich im Alltag, wenn die negativen Gedanken einen im Griff haben, sofort selbst beim Denken zu unterbrechen und die Gedanken auf das zu erreichende Endziel zu lenken. Nur so gelangen wir mit Leichtigkeit zu einer dauerhaften Verbesserung unserer Realität.

Fazit: Die eigene Realität lässt sich gezielt verändern - speziell mit der richtigen Unterstützung

"Meiner Erfahrung nach, kann es jedem gelingen, seine Realität zu 'hacken' - wir alle haben es selbst in der Hand", betont Bianca Esser. Ein Meister sei laut der BEwusstSEINs-Expertin allerdings noch nie vom Himmel gefallen. "Wenn wir Skifahren lernen wollen, nehmen wir uns einen Skilehrer. Wenn es allerdings um das eigene Leben und damit um den eigenen Erfolg geht, überlassen es die meisten Menschen dem Schicksal und suchen dann nach einem Schuldigen, wenn es schiefgelaufen ist."

Die Macht der eigenen Manifestation als Beobachter wird leider nicht in der Schule gelehrt. Erfolgreiche und glückliche Menschen unterscheiden sich von erfolglosen und frustrierten Menschen vor allem dadurch, dass sie sich jeden Tag aufs Neue dazu entscheiden, aktiv im jetzigen Augenblick ihre gewünschte Zukunft mit den 5 Schritten zu generieren. Dabei benötigen allerdings auch sie regelmäßig Unterstützung und eine passende Anleitung, um Schritt für Schritt ans Ziel zu gelangen.

