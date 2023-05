Bianca Esser

Bianca Esser: Warum das Heartset der Schlüssel zum Erfolg ist

Bianca Esser ist die Gründerin der BE!-Academy. Als BEwusstSEINs-Coach hilft sie Menschen im Rahmen von Vorträgen, Seminaren, Einzelcoachings und Onlinetrainings auf ihr nächstes Wachstumslevel zu kommen und so erfolgreich ihre Ziele zu erreichen. Basierend auf fünf Schritten der Veränderung führt sie ihre Klienten mithilfe ihres durch sie entwickelten Selbstbewusstseins-Trainings in die emotionale Freiheit und hilft dabei deren Realität zu "hacken". Hier erfahren Sie, was es zum Erfolg braucht.

Viele Menschen haben große Ziele im Leben. Tagein, tagaus träumen sie von künftigen Erfolgen. Das ist ganz normal, denn der Mensch strebt von Natur aus nach Anerkennung. Doch wo Erfolg ist, ist die Angst, zu scheitern, nicht weit. "Erfolg entsteht im Kopf - Misserfolg leider auch", erklärt Bianca Esser, Gründerin der BE!-Academy. Doch was ist Erfolg überhaupt? "Erfolg heißt nichts anderes, als seine gesetzten Ziele zu erreichen. Erfolg heißt aber auch immer, dass etwas 'erfolgt' - eine Handlung, eine Entscheidung. Verfolgt man die Absicht sein Ziel zu erreichen, die Handlung führt aber zu einem anderen Ergebnis, wird dies als Misserfolg bewertet", so die Expertin weiter. Dabei kann der Gedanke an drohenden Misserfolg regelrecht lähmend wirken und einen dazu bringen, geplante Vorhaben zu begraben, ohne einen Versuch gestartet zu haben. Damit sind es vor allem unsere Gedanken, die maßgeblich für den Erfolg verantwortlich sind. Was es damit genau auf sich hat, welche Rolle Mindset und Heartset dabei spielen und worin der Schlüssel zum Erfolg liegt, um die Realität zu "hacken", hat die Expertin der BE!-Academy im Folgenden zusammengefasst.

Gedanken, Gefühle, Handlung: Wie die eigenen Gedanken maßgeblich das Leben bestimmen

Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Mensch tagtäglich etwa 60.000 bis 70.000 einzelne Gedanken hat, bis zu 95 Prozent davon erfolgen unbewusst, nehmen aber dennoch großen Einfluss auf unser Handeln. Da unsere Gedanken unsere Realität erschaffen und unser Handeln bestimmen, führen gleiche Gedanken zu gleichen Gefühlen, welche wiederum zu gleichen Entscheidungen, gleichen Verhaltensweisen und gleichen Erfahrungen führen - ein Kreislauf, aus dem auszubrechen eine große Menge an Achtsamkeit erfordert. Tatsache ist, dass die innere Einstellung das eigene Handeln und Verhalten beeinflusst - und damit maßgeblich das eigene Leben bestimmt.

Gerade negative Gedanken können in diesem Zusammenhang sehr destruktiv wirken. "Ist ein Unternehmer beispielsweise auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, sagt sich aber jeden Tag, dass er diese ohnehin nicht finden wird, weil der Markt leer ist oder sein Unternehmen mit den anderen nicht mithalten kann, beeinflusst er damit die Situation", erklärt Bianca Esser. "Er hält am negativen Glauben fest, es nicht schaffen zu können und steht sich damit selbst im Weg. Schließlich gibt das Gefühl die Richtung an." Negative Gedanken führen also nicht zum Ziel, sondern in eine Negativitätsspirale. Doch was gilt es zu tun, um aus dieser Spirale auszubrechen?

Bianca Esser: Es gilt, die Realität zu "hacken"!

Um aus dieser Negativitätsspirale ausbrechen zu können, ist ein Umdenken erforderlich. "Zunächst gilt es, sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst zu werden", erklärt Bianca Esser. "Schließlich kann man erst aus diesem negativen Kreislauf ausbrechen, wenn man die Spirale versteht." Um dies zu meistern, muss den eigenen Gedanken und Ängsten erst einmal auf den Grund gegangen werden. Oft stammen derlei negative Gedanken noch aus unserer Kindheit. Hat man beispielsweise oft gehört, man könne etwas nicht schaffen, verankert sich dies tief im Unterbewusstsein und wird dort immer wieder abgespielt. Macht man sich 90 Prozent seiner unterbewussten Gedanken einmal gezielt bewusst, wird man erkennen, dass man sich immer wieder an diese negativen Gedanken erinnert. Schließlich gilt: Je mehr man an diese negativen Dinge denkt, desto negativer wird auch die Realität.

Stattdessen gilt es, die Realität zu "hacken" und seine Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. "Dazu müssen wir uns bewusst machen, was Erfolg für uns persönlich bedeutet. In den meisten Fällen ist das Erfüllung und Stimmigkeit. Alles, was man erreichen möchte, hat daher mit positiven Gefühlen zu tun. Erfolg soll schließlich glücklich machen", erklärt Bianca Esser. Und diese positiven Gedanken gilt es sich ins Bewusstsein zu rufen. Schließlich gilt auch hier: Gleiche Gedanken führen zu gleichen Gefühlen und in der Folge zu gleichen Entscheidungen, die zu gleichem Handeln führen - nur diesmal positiv und in Richtung Erfolg.

Warum neben dem Mindset auch das Heartset stimmen muss

"Zum Erfolg braucht es in erster Linie ein positives Mindset", erklärt die Expertin. "Das allein reicht jedoch nicht aus. Viel entscheidender ist nämlich das Heartset dahinter, also das Leben und Handeln aus dem Herzen heraus." Um erfolgreich zu sein, ist es daher entscheidend, den Erfolg schon vor der eigentlichen Handlung gedanklich in Besitz zu nehmen und diesen im Hier und Jetzt zu fühlen. "Hierbei führe ich gern ein Zitat aus der Bibel an, das diesen Gedanken wunderbar beschreibt: 'Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.'", so Bianca Esser. "Wer also bewusst denkt, sein Ziel bereits erreicht zu haben, wird mit positiven Gedanken, positive Gefühle erzeugen und damit auch seine Entscheidungen und Handlungen positiv beeinflussen und letztlich erfolgreich sein."

Hat man das erreicht, sind sowohl Mindset als auch Heartset im Einklang und die Realität damit gebändigt. "Schon Tiger Woods, der erfolgreichste Golfer, sagte einmal, dass sein Erfolg vor allem darauf beruhe, dass er den Ball bereits im Loch sehe, bevor er den ersten Schlag tut. Er hat seinen Erfolg also gedanklich erreicht, er fühlt den Ball bereits im Loch - und so schafft er es auch. Und genau darum ist das Heartset auch der Schlüssel zum Erfolg", resümiert Bianca Esser.

Sie fühlen sich als Opfer Ihrer äußeren Umstände und möchten endlich den Schlüssel zu Ihrem persönlichen Erfolg finden? Bianca Esser kann Sie dabei unterstützen. Informationen zu ihren nächsten Events finden Sie unter: https://biancaesser.com/mastery-days/. Informieren Sie sich jetzt!

