APA startet Echtbetrieb für neues Produkt "Automated Content"

Automatisiert erstellte Kurzberichte zu Nationalratswahl, Vorarlberg-Wahl und Steiermark-Wahl aus der APA-Redaktion - Ausbau um weitere Themenbereiche wird evaluiert

Nach dem erfolgreichen Testlauf bei der EU-Wahl im Mai dieses Jahres startet die APA zur Nationalratswahl am 29. September den Echtbetrieb von "Automated Content". Das neue Produkt stellt Usern die Wahlergebnisse von mehr als 2.000 heimischen Gemeinden in automatisiert erstellten Kurzberichten zur Verfügung und liefert damit zusätzlich zur regulären Wahlberichterstattung maßgeschneiderte Texte für News-Sites und andere digitale Kanäle. Aufbereitet werden diese aus großen Datenmengen, die bisher nur in Tabellenform abgebildet wurden. Die APA-Redaktion bietet diesen Info-Dienst auch für die bevorstehenden Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. Die Ausweitung auf zusätzliche Themenbereiche ist in Planung.

Die automatisiert verfassten Kurzberichte stehen unmittelbar nach dem Einlangen der Wahlergebnisse im Laufe des Abends ab dem Wahlschluss um 17 Uhr zur Verfügung. Ein von APA-Redakteurinnen und -Redakteuren trainierter Algorithmus generiert jeden Text einzeln, sobald das jeweilige Gemeindeergebnis vorliegt. Die Meldungen werden separat an die Kundinnen und Kunden ausgeliefert und nicht in den APA-Basisdienst eingespielt.

"Mit Services wie 'Automated Content' machen wir einen weiteren Schritt, um den APA-Newsroom als eine der modernsten inhalts- und technologiebasierten Agentur-Redaktionen Europas zu etablieren", sagt APA-CEO Clemens Pig. "Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel, wie aus der Integration von journalistischem und technischem Know-how innovative und hochqualitative Informationsdienstleistungen entstehen."

"Mit 'Automated Content' können wir unsere Kundinnen und Kunden mit relevanten, zusätzlichen Inhalten in Echtzeit beliefern", erklärt APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger. "Gerade Wahlen sind ein gutes Beispiel für das regionale Potenzial dieses Contents. Als nächstes wollen wir weitere Themenfelder erschließen. Vielversprechend sind etwa regionale Sport-Ergebnisse." Ein erweitertes Automated-Content-Angebot soll laut Bruckenberger in Zukunft auch für Kundinnen und Kunden außerhalb der Medienbranche zur Verfügung stehen. Es sei jedoch "völlig undenkbar", dass der Computer Teile der von der APA-Redaktion erstellten Produktion übernehme.

Katharina Schell, als Mitglieder der APA-Chefredaktion für redaktionelle Innovationen zuständig, sagt: "Das Feedback zum Prototyp zur EU-Wahl hat uns schon im Mai überzeugt, dass wir dieses Projekt weiter verfolgen werden. 'Dank' der österreichischen Innenpolitik geht es schneller als gedacht, und wir können in diesem Jahr schon drei Wahlprodukte anbieten."

Berichterstattung der APA am Wahlsonntag

Neben dem automatisierten Angebot wird die APA über die Nationalratswahl umfassend in Text, Bild, Grafik und Video berichten. Im Basisdienst werden das Gesamtergebnis sowie die Resultate der Länder und Landeshauptstädte ausgegeben. Bereits kurz nach Wahlschluss um 17 Uhr werden erste Hochrechnungen verfügbar sein, später folgen Wahlergebnisse im Detail, Wählerstromanalysen, Reaktionen, Porträts und Hintergründe.

Wahl-Plattform und Liveblog

Alle Resultate und Auswertungen finden sich in Echtzeit-Darstellung auf der Webplattform "APA-Wahlen". Ergänzend ist hier der APA-Liveblog eingebunden, der das Wahlgeschehen auf einer Real-Time-Line zusammenfasst.

