APA - Austria Presse Agentur

80 Jahre "Gruppe 39" - Vereinigung unabhängiger Nachrichtenagenturen erweitert Mitgliederkreis

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wien (ots)

Älteste Agenturvereinigung der Welt begeht 80-jähriges Gründungsjubiläum - dpa Deutsche Presse-Agentur und britische PA Media als neue Mitglieder - "Gruppe 39"-Präsident Clemens Pig: "Modell des unabhängigen und faktenbasierten Agenturjournalismus wichtiger denn je"

Die weltweit älteste Vereinigung unabhängiger Nachrichtenagenturen Gruppe 39 feierte am 5. September 2019 im Rahmen einer Generalversammlung in Wien ihr 80-jähriges Jubiläum. Eine unter aktueller österreichischer Präsidentschaft erfolgte Statutenänderung ermöglichte die Erweiterung um zwei neue Mitglieder: Die Aufnahme der dpa Deutsche Presse-Agentur und der britischen Nachrichtenagentur PA Media ist gestern, Donnerstag, offiziell erfolgt.

80 Jahre "Club unabhängiger Nachrichtenagenturen"

Die Wurzeln der nunmehr aus zehn Mitgliedern bestehenden Gruppe gehen ins Jahr 1939 zurück. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges legten die nordischen (Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland) und die Benelux-Agenturen Belgien und Niederlande sowie die Schweizer Nachrichtenagentur unter dem Namen "Hellcommune" den Grundstein für die Gruppe 39 und leisteten damit Widerstand gegen staatlich kontrollierte oder beeinflusste internationale Agenturen der damaligen Zeit.

Wertemodell unabhängiger Agenturen

Damals wie heute eint die Mitglieder ein gemeinsames Wertesystem. Sie sind von Staat und Regierung unabhängig, handeln nach dem redaktionellen Prinzip der "true and unbiased news" und verstehen wirtschaftliche Stärke als Basis für die Erhaltung der redaktionellen Unabhängigkeit. "Dieses Wertemodell in die Zukunft zu tragen, ist eine unserer zentralen Aufgaben", sagte der Präsident der Vereinigung unabhängiger Nachrichtenagenturen Gruppe 39 und Vorsitzende der Geschäftsführung der APA - Austria Presse Agentur, Clemens Pig, im Rahmen der Generalversammlung. "Das Modell des 'Free Flow of Information' und des unabhängigen und faktenbasierten Agenturjournalismus ist angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen wichtiger denn je." Von weltweit rund 140 Nachrichtenagenturen sind lediglich 20 frei von staatlichem Einfluss. "Die traditionelle und starke Rolle unabhängiger Agenturen liegt im Bereitstellen glaubwürdiger und zuverlässiger Inhalte", sagte Pig.

Kräftebündelung bei Digitalisierung und Technologie

"Mit der Aufnahme der deutschen dpa und der britischen PA haben wir nun sämtliche unabhängigen Agenturen Europas unter dem Dach der Gruppe 39 vereint", freute sich Pig. Eine stärkere Vernetzung und Bündelung der Agenturen auf Digital- und Technologieebene sei für ihn unausweichlich.

Eine Festschrift zum 80-jährigen Jubiläum der Gruppe 39 präsentiert Funktionen, Mitglieder, Geschichte, Aufgaben und Strategien der staatlich unabhängigen Nachrichtenagenturen in Europa: gruppe.apa.at/gruppe-39

Gruppe 39:

Die Gruppe 39 ist die weltweit älteste Vereinigung staatsunabhängiger Nachrichtenagenturen. Ihren Namen verdankt sie dem Gründungsjahr 1939, in dem die Nachrichtenagenturen aus Norwegen (NTB), Schweden (TT), Finnland (STT), Belgien (Belga), den Niederlanden (ANP), Dänemark (Ritzau) und der Schweiz (sda) sich auf ein neues gemeinsames Nachrichtennetz einigten. 1956 folgte die österreichische APA als achtes Mitglied und 2019 wurde die Aufnahme der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der britischen PA Media beschlossen.

Die Gruppe folgt dem Leitbild: "A free press requires free and independent news agencies". Die Unabhängigkeit von Staaten, Regierungen und Parteien ist für die Mitglieder von zentraler Bedeutung, um die redaktionelle Objektivität zu gewährleisten. Alle Nachrichtenagenturen der Gruppe 39 sind in genossenschaftlicher oder ähnlicher Form organisiert, stehen im Eigentum der Medien ihres jeweiligen Landes und zählen zu den innovativsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Nachrichtenagenturen. 2019 feiert die Gruppe 39 ihr 80-jähriges Bestehen.

Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller@apa.at

http://www.apa.at

Original-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell