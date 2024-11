Ford-Werke GmbH

Zwei deutsche Rennprofis fahren 2025 im Mustang GT3 für Ford Performance Motorsports um den IMSA-Titel

Ford Performance Motorsports setzt zwei Mustang GT3 in der IMSA WeatherTech Sportwagen-Meisterschaft ein

Mike Rockenfeller aus Neuwied und der Brite Sebastian Priaulx steuern den Mustang GT3 mit der Startnummer 64 - bei Langstreckenrennen ergänzt Ben Barker (UK) die Besetzung

Mustang GT3 mit der Startnummer 65 geht mit Christopher Mies aus Heiligenhaus und Frédéric Vervisch (B) an den Start - Dennis Olsen (N) stößt auf langen Distanzen dazu

Ford Multimatic, das Einsatzteam von Ford Performance Motorsport in der nordamerikanischen IMSA-Sportwagenserie, geht 2025 mit zwei prominent besetzten Mustang GT3 in der GTD-Klasse auf Titeljagd. Zur Fahrerbesetzung zählen mit Mike Rockenfeller und Christopher Mies auch zwei erfolgreiche Sportwagenprofis aus Deutschland.

Mike Rockenfeller aus Neuwied in Rheinland-Pfalz, Le Mans-Sieger von 2010 und DTM-Champion von 2013, gehört nach einzelnen Starts 2024 in der kommenden Saison fest zum IMSA-Aufgebot von Ford. Der 41-Jährige bringt umfassende Rennerfahrung in US-amerikanischen Sportwagenserien mit und kann unter anderem auf einen Klassensieg bei den 12 Stunden von Sebring 2017 verweisen. Im Cockpit des Mustang GT3 mit der Startnummer 64 wechselt er sich mit dem 23-jährigen Briten Sebastian Priaulx ab. Der Sohn des dreimaligen Tourenwagen-Weltmeisters Andy Priaulx startet seit 2022 in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und der IMSA-Serie, wo er 2024 zwei Rennen gewinnen konnte. Bei den Langstreckenläufen der IMSA-Meisterschaft über zehn, zwölf und 24 Stunden, die zum Michelin Endurance Cup zählen, ergänzt Ben Barker aus der englischen Universitätsstadt Cambridge die Stammbesatzung. Der 33-Jährige ist nach einem Jahr in der FIA Langstrecken-WM bereits bestens mit dem Ford Mustang GT3 vertraut - was er unter anderem mit ultraschnellen Runden bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans unter Beweis gestellt hat.

Das Schwesterauto mit der Startnummer 65 fahren Christopher Mies aus Heiligenhaus und der Belgier Frédéric Vervisch. Mies gehörte wie Mike Rockenfeller zu der Cockpit-Crew, die 2024 den Mustang GT3 bei seinen Debütrennen - den Langstrecken-Klassikern in Daytona und Sebring - pilotierte. Der 35-Jährige blickt in seiner Karriere auf den Gewinn der FIA GT3-Europameisterschaft, zwei Siege beim 12-Stunden-Rennen im australischen Bathurst, zwei Gesamtsiege bei den 24 Stunden Nürburgring und zwei Titel im ADAC GT Masters zurück. Auch sein Cockpit-Partner Vervisch kennt Team und Auto bereits aus der IMSA-Saison 2024. Der 38-Jährige steuerte die Startnummer 65 in diesem Jahr bei den drei Langstreckenläufen in Daytona, Sebring und beim Petit Le Mans. Diese Rolle des dritten Fahrers bei längeren Distanzen wird 2025 der Norweger Dennis Olsen übernehmen. In der WEC und Le Mans startete der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison in einem Ford Mustang GT3 des Kundenteams Proton Competition.

"Motorsport erfordert Leidenschaft, Motivation und das permanente Streben nach Erfolg. Und dieser Erfolg ist nicht leicht zu erreichen: Es braucht ein Team passionierter Ingenieure, Konstrukteure, Mechaniker und natürlich Fahrer. Sie sind der entscheidende Faktor für den Erfolg auf der Strecke. Wir bei Ford sehen sie aber nicht nur als Topsportler - sie gehören zur Familie", betont Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance Motorsports. "Mit unserem neuen Aufgebot für 2025 konnten wir eine perfekte Mischung aus Erfahrung und Jugend mit herausragendem Talent für uns gewinnen."

Die neuen Cockpit-Besatzungen haben in den vergangenen Tagen in Daytona getestet, wo der Rennstall sie zugleich offiziell vorgestellt hat. Der erste Renneinsatz steigt am letzten Januar-Wochenende an gleicher Stelle beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Daytona International Speedway.

Zum europäischen Rennprogramm des Mustang GT3 zählen DTM, GT Masters und zwei 24-Stunden-Klassiker

Der neue Ford Mustang GT3 hat in diesem Jahr seine Rennpremiere bei den 24 Stunden von Daytona gefeiert, dem Auftakt der IMSA-Serie 2024. Bereits in seiner Debütsaison konnte das von einem 5,4 Liter großen V8-Motor angetriebene Kult-Coupé mehrere Podiumsplatzierungen einfahren - darunter auch bei den weltbekannten 24 Stunden von Le Mans, dem Höhepunkt der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC.

Neben dem zweiten IMSA-Jahr in Nordamerika startet der Ford Mustang GT3 auch in Europa bei namhaften Rennen und Rennserien: Ford Performance Motorsports und das deutsche Haupt Racing Team (HRT) setzen den Mustang GT3 in zahlreichen europäischen Rennserien ein - darunter in der DTM, im Sprint- und Endurance-Cup der GT World Challenge Europe, im ADAC GT Masters und in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Darüber hinaus erleben Rennsport-Fans den Mustang GT3 auch beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Der Kalender der IMSA WeatherTech Sportwagen-Meisterschaft 2025

23.-26.1.2025 24h Daytona / Florida

15.3.2025 12h Sebring / Florida

12.4.2025 Long Beach / Kalifornien (Renndauer 100 min)

11.5.2025 Laguna Seca / Kalifornien (Renndauer 2h 40 min)

31.5.2025 Detroit / Michigan (Renndauer 100 min)

22.6.2025 6h Watkins Glen / New York

13.7.2025 Mosport / Ontario (CDN) (Renndauer 2h 40 min)

3.8.2025 Elkhart Lake / Wisconsin (Renndauer 2h 40 min)

24.8.2025 Alton / Virginia (Renndauer 2h 40 min)

21.9.2025 6h Indianapolis / Indiana

11.10.2025 Petit Le Mans / Georgia (Renndauer 10h)

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Über Ford Motor Company

Die Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten und jedem Menschen Zugang zu Mobilität zu bieten. Der Ford+ Zukunftsplan des Unternehmens konzentriert sich auf vorhandene Stärken des Unternehmens und den Ausbau des Kundennetzes. Ford entwickelt und produziert Lkw, Vans, SUV und Pkw sowie zugehörige Dienstleistungen. Dazu hat Ford sein Geschäft in drei kundenorientierte Segmente aufgeteilt: Ford Blue für die Entwicklung ikonischer Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, Ford Model e für softwarebasierte Elektroautos und Ford Pro zur Unterstützung von Geschäftskunden bei der Umwandlung und Erweiterung ihres Geschäfts mit Fahrzeugen und Diensten, die auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet Ford über die Ford Bank auch Finanzdienstleistungen an. Ford beschäftigt weltweit etwa 174.000 Mitarbeiter.

