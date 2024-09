Ford-Werke GmbH

IAA Transportation: Ford Pro rückt die Produktivitätsvorteile seiner elektrifizierten Nutzfahrzeuge in den Mittelpunkt

Köln (ots)

Erfolgreiche Nutzfahrzeugsparte von Ford zeigt in Hannover erstmals komplett elektrifizierte Fahrzeugflotte und ganze Bandbreite ihres Dienstleistungsangebots

Neuer kompakte Elektro-Transporter Ford E-Transit Courier vervollständigt die elektrifizierte Transit-Familie: Er ergänzt ausgestellten Modelle E-Transit, E-Transit Custom und Transit Connect PHEV und kann ab sofort bestellt werden mit einer Reichweite von bis zu 300 km1, einer 43,5-kWh-Batterie und 100-kW-Gleichstromladung

16 Meter breite Powerwall visualisiert auf Ford Pro IAA-Stand eindrucksvoll große Effizienzvorteile, die FordLiive als Uptime-Management-System bietet

Ford Pro Software baut mit neuer Funktion E-Switch Assist, die den Umstieg auf Elektrifizierung von Flottenfahrzeugen erleichtert, sein Angebot an vernetzten Dienstleistungen weiter aus

Ford Pro unterstreicht auf der IAA Transportation 2024 seine Rolle als Europas Marktführer und sein Bekenntnis zur Elektrifizierung mit einer vollständig elektrifizierten Modellpalette und dem branchenweit umfassendsten Angebot an vernetzten Service-Dienstleistungen. Das umfangreiche Ford Pro-Angebot an batterieelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) umfasst unter anderem den Kompakt-Van Ford E-Transit Courier, der ab sofort bestellt werden kann. Die Besucher des Ford Pro Standes in der Messehalle 13 bekommen auch die übrigen Mitglieder der hochproduktiven und elektrifizierten Transit-Familie zu sehen: den Ford E-Transit, Europas meistverkauften Elektro-Transporter2 im 2-Tonnen-Nutzlastsegment3, der nun mit einer Option für eine erhöhte Reichweite erhältlich ist, den brandneuen Ford E-Transit Custom und den ebenfalls ganz neuen Ford Transit Connect PHEV. Auf der IAA Transportation feiert Ford Pro außerdem eine echte Premiere: Der neue Ford Ranger PHEV zeigt sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt erstmals der Weltöffentlichkeit.

Zahlreiche Ford Pro-Kunden profitieren bereits heute von den vernetzten Echtzeit-Dienstleistungen der Nutzfahrzeug-Sparte des Autoherstellers. Wie groß die Effizienzvorteile des Uptime-Management-Systems FORDLiive sind, führen Ford Pro Mitarbeiter in einem eigens installierten Liive-Center direkt auf der IAA vor. Mit der FORDLiive Powerwall, einer überdimensionierten, 16 Meter breiten, digitalen Leinwand wird dort eindrucksvoll visualisiert, wie das Ford Pro Team die Fahrzeugdaten und die Werkstattdaten der Ford-Händler nutzt, um proaktiv zu agieren und ungeplante Fahrzeugausfälle zu vermeiden. Mit weiteren innovativen Dienstleistungen, wie dem Mobilen Service Van, der auch in Hannover zu sehen ist, schafft Ford Pro ein umfassendes Service-Angebot, das darauf ausgerichtet ist, die Produktivität der Flottenkunden zu steigern.

"Ford Pro beweist seinen Kunden jeden Tag, dass die vernetzte Nutzung von Fahrzeugdaten einen Boost für die Einsatzzeit und die Produktivität ermöglicht", betont Hans Schep, General Manager von Ford Pro Europa. "Wir zeigen ihnen, welche Elektrifizierungsoptionen sich für ihr individuelles Geschäftsmodell anbieten und wie ihnen der Einstieg in die Elektromobilität am einfachsten gelingt. In Verbindung mit unserem Angebot an preisgekrönten, besonders nachgefragten Nutzfahrzeugen legt Ford Pro die Grundlagen für ein ganz neues Level an Produktivität."

Dass Ford Pro den Nutzern einen echten Mehrwert bietet, zeigt auch die stetig steigende Nachfrage. Ford Pro-Software-Abonnements haben im zweiten Quartal 2024 weltweit um 35 Prozent zugelegt, der Umsatz stieg um 9 Prozent und die EBIT-Marge um 15 Prozent. Allein in Europa kann Ford Pro bereits über 95.000 bezahlte Software-Verträge vorweisen, parallel hat der Nutzfahrzeug-Neuwagenverkauf1 in den ersten sechs Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent zugelegt.

Auch in Deutschland befindet sich Ford Pro weiter auf der Überholspur. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die eigenständige Unternehmenseinheit für das Nutzfahrzeuggeschäft hierzulande knapp 40.000 Neuzulassungen, so viele wie noch nie in diesem Zeitraum seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1990. Und auch zu Beginn des zweiten Halbjahrs setzt sich der Wachstumskurs fort. Den August hat Ford Pro in Deutschland bei den leichten Nutzfahrzeugen mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent abgeschlossen - den höchsten Anteil, den Ford in einem Monat je erreicht hat, seit diese Daten erfasst werden.

Breit gefächerte Palette an hochproduktiven Elektro-Nutzfahrzeugen

Dank der umfassenden Erneuerung der Transit-Modellfamilie kann Ford Pro nun in jeder Baureihe eine elektrifizierte Variante anbieten, also mit rein elektrischem Antrieb oder mit Plug-in-Hybridtechnologie. Auf der IAA Transportation 2024 zeigt der Autohersteller nun erstmals den vollständigen Querschnitt dieses Angebots und auch einige europäische Publikumspremieren.

E-Transit Courier : Nach der Vorstellung des komplett neu entwickelten Transit Courier im Frühjahr 2024 ist jetzt auch die vollelektrische Ausführung dieses kompakten Transporters bestellbar. Mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 43,5 Kilowattstunden (kWh) ermöglicht er eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer1 und vereint dies mit einer Anhängerlast von 750 Kilogramm und einer maximalen Zuladung von 700 Kilogramm3 - dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell um 25 Prozent. An einer konventionellen 100-Kilowatt-Ladestation mit Gleichstrom füllt sich die Batterie in 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent4. Die Produktion des neuen Ford E-Transit Courier läuft im kommenden Jahr an, erste Auslieferungen sind für den Frühling 2025 geplant.

: Nach der Vorstellung des komplett neu entwickelten Transit Courier im Frühjahr 2024 ist jetzt auch die vollelektrische Ausführung dieses kompakten Transporters bestellbar. Mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 43,5 Kilowattstunden (kWh) ermöglicht er eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer1 und vereint dies mit einer Anhängerlast von 750 Kilogramm und einer maximalen Zuladung von 700 Kilogramm3 - dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell um 25 Prozent. An einer konventionellen 100-Kilowatt-Ladestation mit Gleichstrom füllt sich die Batterie in 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent4. Die Produktion des neuen Ford E-Transit Courier läuft im kommenden Jahr an, erste Auslieferungen sind für den Frühling 2025 geplant. E-Transit : Europas meistverkaufter Elektro-Transporter mit zwei Tonnen Nutzlast, wird mit einer neuen Version mit einer größeren 89-kWh-Batterie und erweiterter Reichweite noch mehr Kunden ansprechen. Eine serienmäßige Wärmepumpe, schnelleres Aufladen und eine Reichweite von bis zu 402 km1 werden Unternehmen mit längeren Fahrstrecken oder höherem Energiebedarf, beispielsweise bei der Auslieferung gekühlter Lebensmittel, besser unterstützen. Die Orderbücher für das Modell mit erhöhter Reichweite werden im Oktober geöffnet, die Produktion beginnt Anfang 2025.

: Europas meistverkaufter Elektro-Transporter mit zwei Tonnen Nutzlast, wird mit einer neuen Version mit einer größeren 89-kWh-Batterie und erweiterter Reichweite noch mehr Kunden ansprechen. Eine serienmäßige Wärmepumpe, schnelleres Aufladen und eine Reichweite von bis zu 402 km1 werden Unternehmen mit längeren Fahrstrecken oder höherem Energiebedarf, beispielsweise bei der Auslieferung gekühlter Lebensmittel, besser unterstützen. Die Orderbücher für das Modell mit erhöhter Reichweite werden im Oktober geöffnet, die Produktion beginnt Anfang 2025. E-Transit Custom : Im vergangenen Jahr haben Unternehmen, die Transporter nutzen, in Europa und dem Vereinigten Königreich rund eine Billion Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Kontinents5 beigetragen. Dabei setzen sie unter anderem auf kompakte Nutzfahrzeuge wie den Transit Custom. Europas Marktführer in der 1,0-Tonnen-Klasse läuft im hochmodernen " Werk der Zukunft" von Ford Otosan im türkischen Kocaeli vom Band. Die Elektroversion des Transit Custom tritt nun in Deutschland ihren Dienst bei den Kunden an. Auch die Fertigung des Transit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb hat bereits begonnen.

: Im vergangenen Jahr haben Unternehmen, die Transporter nutzen, in Europa und dem Vereinigten Königreich rund eine Billion Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Kontinents5 beigetragen. Dabei setzen sie unter anderem auf kompakte Nutzfahrzeuge wie den Transit Custom. Europas Marktführer in der 1,0-Tonnen-Klasse läuft im hochmodernen " Werk der Zukunft" von Ford Otosan im türkischen Kocaeli vom Band. Die Elektroversion des Transit Custom tritt nun in Deutschland ihren Dienst bei den Kunden an. Auch die Fertigung des Transit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb hat bereits begonnen. Transit Connect PHEV: Auch die Plug-in-Hybridversion des Transit Connect feiert auf der diesjährigen IAA Transportation ihr Europadebüt. Sie überzeugt mit einer besonders konkurrenzfähigen Reichweite von bis zu 118 Kilometer1, die sie zugunsten geringer Betriebskosten rein elektrisch zurücklegen kann. An einem bis zu 40 kW starken Gleichstrom-Ladepunkt lädt sie innerhalb von gut 26 Minuten4 von fünf auf 80 Prozent auf. Neu ist auch eine sogenannte FlexCab-Karosserievariante: Sie bietet einen besonders leichten Wechsel zwischen Personen- oder Frachttransport. Erste Exemplare des Transit Connect PHEV liefert Ford Pro noch im Herbst 2024 aus.

Ein weiteres Highlight der Ford Pro Neuheiten auf der IAA Transportation 2024 ist die Publikums-Weltpremiere des Ranger PHEV mit Plug-in-Hybridtechnologie (s. separate Pressemitteilung).

Vernetzte Technologien in Aktion

Mit seinem breiten Angebot an elektrifizierten Transportern erleichtert Ford Pro unterschiedlichsten Unternehmen jeder Größe den Einstieg in die Elektromobilität. Inwiefern sich die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte schon heute lohnen kann, lässt sich mit dem innovative E-Switch-Assist prüfen. Die kostenfreie Online-Anwendung zeigt interessierten Kunden im Handumdrehen, wie bereit ihre Firmenflotte zum Umstieg auf die Elektromobilität ist. Bei Anwendern, die bereits mit dem Ford Pro-Ökosystem vernetzt sind, kann E-Switch-Assist diese Analyse anhand realer Daten für jeden einzelnen Firmenwagen bis hin zum täglichen Ladebedarf darstellen.

Mit Ford Pro Charging können anschließend maßgeschneiderte Ladelösungen für die Unternehmensstandorte implementiert werden, mit denen sich signifikante Kostenvorteile verwirklichen lassen. Ein Ford Pro-Kunde konnte den finanziellen Aufwand pro 100 Kilometer, der bei seinen Dieselfahrzeugen bei 18 bis 20 Euro lag, durch den Wechsel zu einem E-Transit inklusive Ford Pro Charging-Infrastruktur auf nur noch 3 Euro senken.

Um den vollen Funktionsumfang der Fahrzeuge zu nutzen und die Flotte effizient zu verwalten, gibt es Ford Pro Telematics die Fuhrparkmanagement-Software von Ford Pro. Eine neue Funktion der Software ist das digitale Fahrtenbuch. Sie vereinfacht die Aufzeichnung von Arbeitszeiten und das Abrechnen geschäftlich gefahrener Kilometer. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand und hilft, Compliance-Anforderungen einzuhalten. Selbstfahrende Unternehmer profitieren spätestens bei der steuerlichen Erfassung privat zurückgelegter Strecken von der praktischen Anwendung. Größere Firmen, deren Mitarbeiter den Elektrotransporter an der heimischen Steckdose laden, können das Ford Pro E-Telematics nutzen, um Stromkosten für beruflich bedingte Fahrten einfach zu erstatten.

Ford Pro Telematics gewährt den Gewerbekunden Einblick in die Echtzeitdaten seiner Flottenfahrzeuge. Diese Zustandsdaten werden zudem mit den Ford-Händlern und Ford Pro geteilt. So sind alle Akteure miteinander vernetzt, um gemeinsam die Produktivität des Fuhrparks zu optimieren. FORDLiive ist das Uptime-Management-System, mit dem Daten zum Fahrzeugzustand in Echtzeit genutzt und so die Betriebszeiten für Flottenkunden maximiert werden. Ford Pro Service bietet weitere Dienstleistungen, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Mit dem Ford Pro Mobilen Service kommt beispielsweise die Werkstatt zum Kunden für eine stressfreie und zeitsparende Wartung der Flotte.

Laut des Feedbacks eines großen Fuhrparkbetreibers in Großbritannien lassen sich Werkstattaufenthalte durch das Gesamtsystem in bestimmten Fällen von drei Tagen auf zwei Stunden verkürzen. Erst vor kurzem hat eine Analyse7 des führenden Automobil-Leasing-Anbieters ALD Automotive | Lease Plan UK gezeigt, dass FORDLiive im Jahr 2023 den Kunden im Durchschnitt mehr als 1.300 Euro pro ausgefallenem Fahrzeug gespart hat.

__________

1) Die Reichweite von bis zu 300 km kann nur in Verbindung mit dem optionalen Geschwindigkeitsbegrenzer erreicht werden, der die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

2) Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn.

3) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

4) Die tatsächlichen Ladezeiten und Ladegeschwindigkeiten hängen von der Art der verwendeten Heim- oder öffentlichen Ladestation sowie von anderen Faktoren ab. Hierzu zählen Wetter, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Fahrprofil, Fahrzeugzustand, Alter sowie Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie. Die Ladegeschwindigkeit der Batterie nimmt ab, wenn der Akku seine volle Kapazität erreicht. Ford ist Gründungsmitglied des IONITY-Konsortiums, das bereits mehr als 2.600 Gleichstrom-Schnell-Ladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW an mehr als 500 Standorten in ganz Europa eingerichtet hat. Die IONITY-Ladestationen sind Teil des BlueOval-Ladenetzes.

5) Laut Bericht des Centre for Economics and Business Research vom Mai 2024, in dem die Wirtschaftstätigkeit in den von Transportern abhängigen Branchen in fünf nationalen Märkten sowie in der EU geschätzt wird. In Auftrag gegeben von H+K Strategies und der Ford Motor Company.

6) Ford Pro Telematics steht für ein Jahr ab dem Beginn der Garantiezeit kostenlos zur Verfügung und ist danach auf Abonnement-Basis erhältlich - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter softwaresolutions@fordpro.com wenden, um Informationen über diese Ford Telematik-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

7) Analyse aus dem Jahr 2024 von ALD Automotive | Lease Plan zur Bewertung der Produktivität seiner Fahrzeugflotte zwischen 2021 und 2023.

__________

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH