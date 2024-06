Mitteldeutsche Zeitung zu Pflichtversicherung gegen Elementarschäden

Halle/MZ (ots) - Das Universitätsklinikum Magdeburg hat das sechste Jahr in Folge einen millionenschweren Fehlbetrag erwirtschaftet. Für 2023 zeichne sich ein Defizit "in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe" ab, sagte ein Sprecher von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) der in Halle erscheinenden ...

mehr