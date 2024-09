Ford-Werke GmbH

Ford Pro revolutioniert mit Weltpremiere des Ranger PHEV die Kundenerfahrung im europäischen Pick-up-Segment

Köln / Hannover (ots)

Mit dem Ranger Plug-in-Hybrid elektrifiziert Ford Pro Europas meistverkaufte Pick-up-Modellreihe1 ohne Kompromisse bei Anhängelast, Zuladung und Offroad-Eigenschaften

Komplett neu entwickelte Antriebseinheit leistet 205 kW (279 PS) und bietet mit 690 Nm neuen Drehmoment-Bestwert für die Ranger-Modellreihe

Plug-in-Hybridsystem erlaubt eine rein elektrische Reichweite von voraussichtlich bis zu 50 Kilometern; die Antriebsbatterie lässt sich in weniger als vier Stunden voll aufladen

Preise für den Ranger PHEV starten bei 44.690 Euro netto (53.181 Euro brutto)

Limitierte Sonderserie Stormtrak mit exklusivem Design, besonders hochwertiger Serienausstattung und exklusiven Details; erste Auslieferungen für Sommer 2025 geplant

Ford Pro feiert auf der IAA Transportation 2024 in Hannover die Weltpremiere des neuen Ford Ranger PHEV. Die jüngste Modellversion des europäischen Pick-up-Bestsellers ermöglicht mit seinem Plug-in-Hybridantrieb das lokal emissionsfreie Fahren, ohne dabei Kompromisse bei Anhängelast, Nutzlast und Offroad-Perfomance einzugehen. Mit der Neuvorstellung stärkt Ford Pro seine Position als führende Pick-up-Marke in Europa und erweitert die umfassende Palette seiner batterieelektrischen und elektrifizierten Modelle.

Mit einem maximalen Drehmoment von 690 Newtonmeter leistet das Plug-in-Hybridmodell (Plug-in Electric Vehicle, PHEV) einen neuen Bestwert für Ranger-Serienfahrzeuge. Gewerbetreibende und Freizeitabenteurer profitieren durch den elektrifizierten Antriebsstrang von gesteigerten Offroad-Fähigkeiten und erweiterten Einsatzmöglichkeiten als Zugfahrzeug. Das Plug-in-Hybridsystem ermöglicht zudem das rein elektrische Fahren mit einer angestrebten Reichweite von bis zu 50 Kilometer.

Mit dem Ranger PHEV hält das Ford Pro Power Onboard-System Einzug in die Baureihe. Damit lassen sich bis zu 6,9 Kilowatt Strom aus der Traktionsbatterie für Elektrogeräte nutzen, ohne auf einen lauten und sperrigen Stromgenerator angewiesen zu sein.

Zusätzlich zu den Ausstattungsvarianten Wildtrak und XLT führt Ford Pro das neue PHEV-Modell auch in einer exklusiven Stormtrak-Sonderserie ein. Das Sondermodell zeichnet sich durch spezifische Designmerkmale aus wie die neue Chill Grey-Lackierung, den einstellbaren Sportbügel sowie einen besonders luxuriösen Innenraum mit einer einzigartigen Anmutung für Oberflächen.

"Der komplett neue Ranger PHEV kombiniert die Vorteile der Elektrifizierung nahtlos mit der robusten Performance, die unserem Pick-up-Bestseller in Europa eine loyale Fangemeinde gesichert hat", erklärt Hans Schep, Geschäftsführer von Ford Pro Europa. "Unser erstes Pick-up-Modell mit Plug-in-Hybridtechnologie kann als enorm leistungsfähiger Begleiter für den Arbeits- und Offroadeinsatz ebenso dienen wie als Premiumfahrzeug, das erstklassigen Komfort und moderne Konnektivität für Familien mit der Möglichkeit des rein elektrischen Fahrens verbindet."

Ford Pro nimmt mit der Markteinführung des Ranger PHEV einmal mehr eine Vorreiterrolle im Segment ein. Das neue Modell entsteht gemeinsam mit den weiteren Antriebsvarianten für den europäischen Markt im südafrikanischen Silverton. Die ersten Auslieferungen an die Kunden stehen für den Sommer 2025 auf dem Programm. Gemeinsam mit den bewährten Dieselversionen offenbart die Pick-up-Baureihe ein vielseitiges Angebot für unterschiedlichste Anforderungen.

Für den Ranger PHEV starten die Preise in der XLT-Serie bei 44.690 Euro netto (53.181 Euro brutto). Die Wildtrak Ausstattungsvariante gibt es als Plug-in-Hybrid ab 52.290 Euro netto (62.225 brutto). Im Vergleich zur Wildtrak-Version mit 3,0 Liter EcoBlue Diesel-Motor bedeutet dies ein Preisvorteil von rund 2.500 Euro. Die Sonderserie Stormtrak bietet Ford Pro als Ranger PHEV ab 57.990 Euro netto (69.008 Euro brutto) an.

Plug-in-Technologie für das Pick-up-Segment

Der komplett neu entwickelte Plug-in-Hybridantrieb kombiniert einen 2,3 Liter großen Ford EcoBoost-Turbobenziner und ein 10-Gang-Automatikgetriebe mit einem 75 kW starken Elektromotor und einer Traktionsbatterie mit 11,8 kWh Nettokapazität. Das maximale Drehmoment von 690 Nm stellt einen neuen Bestwert für Ford Ranger-Serienmodelle dar. Mit 205 kW (279 PS) verfügt die PHEV-Version über eine höhere Leistung als der Ranger mit 3,0 Liter großem V6-Turbodiesel (177 kW/240 PS).

Das modulare Hybridgetriebe des Ford Ranger PHEV ist eine Neuentwicklung. Es integriert den E-Motor in die Getriebeglocke und reduziert auf diese Weise die Komplexität des Antriebsstrangs. Im Vergleich zu einem konventionellen Antrieb mit reinem Verbrennungsmotor liefert das Hybridsystem über den Elektromotor zusätzliche Leistung und Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Die Batterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern und lässt sich mit einem einphasigen 16-Ampere-Ladegerät2 in weniger als vier Stunden vollständig aufladen.

Der Ranger PHEV überzeugt mit derselben kompromisslosen Leistungsfähigkeit wie die konventionellen Modellvarianten mit Diesel- und Benzinantrieben, die zahllose Fans auf der ganzen Welt seit jeher zu schätzen wissen. Kunden des neuen Ranger mit Plug-in-Hybridtechnologie kommen unverändert in den Genuss einer Zuladung von bis zu einer Tonne und einer zulässigen Anhängelast von bis zu 3.500 Kilogramm3. Sie profitieren zudem von seinen umfangreichen Offroad-Fähigkeiten, die von der jüngsten Generation des e-4WD-Allradystems, dem Verteilergetriebe mit Untersetzung und dem Sperrdifferenzial an der Hinterachse profitieren. Ford Pro hat die Traktionsbatterie in speziell entwickelten Rahmenschienen platziert. So schränken sie weder die Bodenfreiheit noch die Rampenwinkel ein.

Der E-Motor des Ranger PHEV ermöglicht rein elektrische Fortbewegung ohne lokale Abgasemissionen. Vier verschiedene Fahrmodi entscheiden, wann und wie die Energie der Traktionsbatterie genutzt wird:

Auto EV bietet die beste Kombination aus Performance und Effizienz

EV Now ermöglicht rein elektrisches Fahren mit bis zu 50 Kilometern Reichweite

EV Later bewahrt ein Mindestmaß an elektrischer Energie für die spätere Nutzung

EV Charge priorisiert das Laden der Traktionsbatterie während der Fahrt

Zu den weiteren Vorteilen des elektrifizierten Antriebs zählen das regenerative Bremsen (Rekuperation) sowie wie das maximale Drehmoment, das bereits unmittelbar beim Losfahren aus dem Stand anliegt. Dies wirkt sich vor allem bei höherer Zuladung, beim Ziehen eines Anhängers sowie beim Befahren anspruchsvoller Offroad-Sektionen positiv aus. Vor dem Hintergrund des modifizierten Chassis und der antriebsspezifischen Gewichtsverteilung des Ranger PHEV haben die Ingenieure von Ford eine komfortablere Abstimmung für die hintere Radaufhängung gewählt. Die Maßnahmen verbessern auch die Rückmeldungen beim Fahren sowohl auf als auch abseits befestigter Straßen.

Die neue Heimladelösung Ford Pro Home Charging ermöglicht das Planen von Ladevorgängen zu Tageszeiten, in denen günstigere Stromtarife gelten. Dabei bietet das Plug-in-Hybridsystem des Ranger nach Berechnungen von Ford auch in puncto Verbrauch Vorteile gegenüber dem V6-Dieselmotor mit größerem Hubraum.

Die Pro Power Onboard-Technologie des Ranger PHEV kommt Gewerbetreibenden wie freizeitorientierten Kunden gleichermaßen entgegen. Sie kann mehrere elektrische Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen - sei es auf der Baustelle oder im Ferienlager. Das System bietet serienmäßig eine Leistung von 2,3 kW. Optional steht eine neue Variante mit 6,9 kW und zwei zusätzlichen 16-Ampere-Anschlüssen a 3,45 A für leistungsstärkere Werkzeuge im Bereich der Ladefläche zur Verfügung.

Die Sonderserie Stormtrak überzeugt ab Werk mit einer umfangreichen Ausstattung. Zu den markanten Exterieur-Details gehören 18-Zoll-Leichtmetallräder und ein Kühlergrill im Wabendesign sowie Kotflügel mit Kühlluftöffnungen und modellspezifischen Dekoren. Zu den weiteren Highlights zählen Matrix-LED-Scheinwerfer, der einstellbare Sportbügel und die Anhänger-Rückfahr-Assistent (Pro Trailer Backup Assist) sowie eine 360-Grad-Kamera. Die Karosseriefarbe Chill Grey steht exklusiv für den Ranger Stromtrak zur Verfügung, als Option bietet Ford Pro auch die Lackierung Agate Black Metallic an. Das luxuriöse Interieur verwöhnt zudem mit einem B&O-Soundsystem mit zehn Lautsprechern sowie einzigartigen Oberflächenmaterialien.

Wie bei allen Modellen von Ford Pro steht auch hinter dem Ranger PHEV ein umfassendes Angebot an Service- und Lademöglichkeiten sowie intuitiven Software- und flexiblen Finanzierungsoptionen. Sie vereinfachen die Fahrzeugnutzung, steigern die Produktivität und reduzieren die Betriebskosten. Viele Ranger-Kunden nutzen ihren Pick-up als Inhaber kleiner oder mittelständischer Firmen unter der Woche für die Arbeit und am Wochenende für ihre Freizeitaktivitäten. Die FordPass Smartphone-App4 unterstützt sie dabei beispielsweise mit Informationen zu Fahrzeugzustand und Sicherheitswarnungen in Echtzeit. Unternehmen mit größerer Fahrzeugflotte und eigenem Fuhrpark-Manager können die Daten von Ford Pro Telematics5 nutzen, um die Effizienz und die Einsatzzeiten ihrer Geschäftswagen zu optimieren. Das neue digitale Fahrtenbuch von Ford Pro Software erleichtert zudem das Nachhalten der gefahrenen Kilometer und vereinfacht so die Buchhaltung und das Einhalten gesetzlicher Vorschriften.

https://ranger.fordpresskits.com

1) Gesamtjahres-Daten für 2023 von S&P Global, ehemals IHS Markit. Berücksichtigt wurden die Länder Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn.

2) Angestrebte Reichweite und Ladezeit basieren auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die tatsächliche Reichweite sowie die Ladezeiten und -geschwindigkeiten variieren je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Art der Ladestation sowie Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

3) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

4) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.

5) Ford Pro Telematics steht für ein Jahr ab dem Beginn der Garantiezeit kostenlos zur Verfügung und ist danach auf Abonnement-Basis erhältlich - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro E-Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter softwaresolutions@fordpro.com wenden, um Informationen über diese Ford Telematics-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

