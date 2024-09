Ford-Werke GmbH

Ford gewinnt für die neueste Folge "Be right Back" die Moderatorin und Wahl-Kölnerin Laura Wontorra

Köln (ots)

Gästin der siebten Episode des digitalen Content-Formats "Be right Back" ist die beliebte Moderatorin Laura Wontorra

Passend zum im Kölner Ford-Werk hergestellten vollelektrischen Explorer arbeiten Ford und Odaline mit der Wahl-Kölnerin und der 1. FC Köln-Sympathisantin Laura Wontorra zusammen

Neue Episode stellt den vollelektrischen Ford Explorer und die vielseitigen Abenteuer der Protagonistin in den Mittelpunkt

Ford Deutschland setzt das erfolgreiche digitale Content-Format "Be right Back" fort und freut sich, mit Laura Wontorra eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands in der siebten Episode zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht der brandneue, vollelektrische und im Kölner Werk produzierte Ford Explorer, der die perfekte Begleitung für Lauras abwechslungsreichen Alltag bietet, während sie persönliche Abenteuer abseits der Fernsehkameras erlebt. Die Umsetzung wird weiterhin von Holger Dohmen, Brand & Media Lead, Ford DACH, geleitet und erfolgt in Zusammenarbeit mit der digitalen Kreativagentur Odaline.

Holger Dohmen erklärt: "Mit Laura Wontorra haben wir eine beeindruckende Persönlichkeit gewinnen können, die perfekt zum neuen elektrischen Ford Explorer passt. Sie verkörpert Energie, Leidenschaft und die Lust, immer neue und eigene Wege zu gehen - genau wie unser neues Fahrzeug."

In der siebten Episode der "Be right Back"-Serie erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen Laura Wontorra auf einem spannenden Roadtrip mit ihrem neuen Ford Explorer. Inmitten von stressigen Moderationsjobs und ihrem Alltag als gefragte Sportjournalistin, die ständig zwischen den Fernsehstudios und großen Fußballstadien Europas unterwegs ist, braucht Laura dringend Auszeiten. Sie wird bis zum Spielfeldrand des RheinEnergieStadions begleitet, dem Zuhause des 1. FC Köln - ein langjähriger Ford-Partner -, wo sie einen exklusiven Einblick in ihren "Arbeitsplatz" erhält.

Für sportliche Herausforderung sorgt actionreiches Wakeboarden im Wakeclub Cologne, während sich Laura in ruhigen Momenten bei einer Partie im Golfclub Auel im Bergischen Land erholt. Auch Wanderungen durch die malerischen Wälder und entlang der imposanten Talsperren der Region und tiefgründige Gespräche gehören zu dieser Episode, in denen Laura über ihr spannendes Leben, ihre Erfahrungen in der Medienwelt und ihre große Leidenschaft - dem Sport - erzählt.

Laura Wontorra verrät: "Sport und Moderation sind meine großen Leidenschaften, und es gibt noch so viele Träume, die ich in diesem Bereich verwirklichen möchte.

Was genau? Das erfahrt Ihr in der neuen Folge von "Be right Back"!"

Was sicher ist: Bei ihren zukünftigen Abenteuern wird sie stets der neue vollelektrische Ford Explorer begleiten, der in dieser Episode seine Vielseitigkeit und Innovationskraft unter Beweis stellt.

Weitere Angaben finden Sie hier: www.ford.de/energie

Elektrische Reichweite: Gemäß dem Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten, zertifizierten elektrischen Reichweite - je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration - möglich. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

