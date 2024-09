Ford-Werke GmbH

Neuer Ford Explorer ist ein Gewinner - Red Dot Award für herausragendes Produktdesign ausgezeichnet

Neues, in Europa entwickeltes und im Cologne Electric Vehicle Center gebautes Elektro-SUV gewinnt den angesehenen Preis in der Kategorie "Product Design"

Ford Explorer überzeugte die international besetzte Jury mit seinem markanten Außendesign und einer technisch hochwertigen Ausstattung

Ford bietet den vollelektrischen Explorer in Deutschland zu einem Brutto-Einstiegspreis von 42.500 Euro in drei Antriebsversionen an

Der vollelektrische Ford Explorer hat den renommierten Red Dot Award gewonnen. Die international besetzte Jury des weltweit hoch angesehenen Designpreises würdigte damit das markante Exterieurdesign und die hochwertige technische Ausstattung im Innenraum des Crossover-Modells. Der neue Ford Explorer wurde in Europa für Europa entwickelt und wird im Cologne Electric Vehicle Center seit Juni produziert. Die Auszeichnung in der Kategorie "Product Design" erfolgte zusammen mit dem Verkaufsstart in Deutschland.

"Wir haben auf eine reduzierte Formensprache mit prägnanten graphischen Elementen gesetzt, die Designbausteine der US-Ikone Ford Explorer aufgreift und neu interpretiert", erklärt Murat Güler, Chefdesigner des neuen Elektro-SUV, die Designphilosophie des ersten vollelektrischen Volumenmodells von Ford in Europa. "Der Explorer verfügt über das beste Interieur, das Ford in Europa je gebaut hat. Es kombiniert eine moderne, puristische Ästhetik mit nie zuvor dagewesener Funktionalität."

Der Red Dot Award zählt zu den weltweit bekanntesten und renommiertesten Designwettbewerben. Jurymitglieder aus rund zwei Dutzend Nationen - darunter Professoren, Gestalter, Journalisten und weitere Experten - bewerteten unabhängig voneinander jedes eingereichte Produkt anhand zahlreicher verschiedener Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und ökologischer Verträglichkeit. 2024 wird der Red Dot, der international als Siegel für qualitativ hochwertiges Produktdesign gilt, bereits zum 69. Mal vergeben.

Neuer Ford Explorer mit vollkommen neuer Designsprache

Der neue Explorer interpretiert das selbstbewusste Auftreten und den robusten Charme der ikonischen SUV-Baureihe von Ford völlig neu. Während das kraftvolle Erscheinungsbild und die eigenständige Identität das amerikanische Erbe der Offroad-Legende zitieren, folgen seine fließenden, futuristischen und muskulösen Linien den Leitsätzen aerodynamischer Effizienz. Die schwarz ausgeführten A-Säulen lassen das Dach scheinbar über der Fahrgastzelle schweben. Dies erzeugt eine visierartige Optik, die den Lifestyle-Appeal des Crossover-Modells unterstreicht. Eine unverwechselbare, harmonisch in das Glas eingebettete Liniengrafik kennzeichnet die besonders markant gestalteten C-Säulen. Im Heckbereich profitiert der markante Auftritt des neuen Explorer von kompakten, dynamischen Proportionen. In Verbindung mit der schmalen Heckscheibe unterstreichen sie die Fahrzeugbreite. Die vertikal angeordneten Rückleuchten mit "Light Blade"-Signatur heben den SUV-Charakter hervor.

Der einladende Innenraum zeichnet sich durch ein sportliches Ambiente aus, zu dem insbesondere der sogenannte Wrap-Around-Effekt des Cockpits beiträgt: Optisch geht der Instrumententräger nahtlos in die Türverkleidungen über, als würde es sich bei ihnen um ein einziges Element handeln. Klassische Ausstattungsdetails wie beispielsweise die extrem schlank ausgeführten Lüftungsdüsen treten visuell zurück. Stattdessen rücken moderne, in die Zukunft weisende Technologien in den Vordergrund - so etwa die skulptural gestaltete, an eine Soundbar erinnernde Lautsprecherblende. Insgesamt überzeugt das besonders einladend wirkende Interieur mit einer minimalistischen Ästhetik.

Der Explorer wird zunächst mit zwei Antriebsoptionen in Deutschland angeboten: als reiner Hecktriebler mit einem 210 kW (286 PS) starken E-Motor sowie in einer Allradvariante, die über zwei Elektromaschinen mit insgesamt 250 kW (340 PS) verfügt. Beide Modelle beziehen ihren Strom aus einer besonders starken, auf längere "Extended-Range"-Reichweiten ausgelegten Lithium-Ionen-Batterie mit Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie (NMC). Eine "Standard Range" Version mit einem 125 kW (170 PS) starken E-Motor wird voraussichtlich Ende des Jahres verfügbar sein.

Ford bietet den neuen Explorer in Deutschland ab 42.500 Euro (1) für das heckgetriebene Modell mit Standardbatterie an. Die Versionen mit Extended-Range-Akku beginnen bei 49.500 Euro (1). Der Fünfsitzer läuft im Cologne Electric Vehicle Center vom Band, das Ford mit einer Investition in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar auf die Produktion rein elektrischer Fahrzeuge vorbereitet hat.

