Ford so erfolgreich wie seit über zwanzig Jahren nicht mehr

- Ford erzielt 2019 das beste Verkaufsergebnis seit 1999 - Mit 279.719 PKW-Neuzulassungen übertrifft Ford das Vorjahresergebnis um 10,9 Prozent und steigert sich damit mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt, der um lediglich 5,0 Prozent zugelegt - Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent (7,3 Prozent in 2018) bei den Pkw-Zulassungen wächst der Kölner Automobilhersteller das siebte Jahr in Folge

Das Jahr 2019 war für Ford in Bezug auf die absoluten Pkw-Zulassungszahlen das erfolgreichste seit 1999, ausgenommen das Jahr der Umweltprämie (2009). Mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent schiebt der Kölner Automobilhersteller sich aktuell auf Platz drei der deutschen Pkw-Zulassungsstatistik vor. Das entspricht dem besten Pkw-Marktanteil seit 2002.

Insgesamt 279.719 Ford Pkw wurden laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) im vergangenen Jahr zugelassen. Das bedeutet eine Steigerung von 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und positioniert Ford unter den klaren Gewinnern im Markt, der lediglich um 5 Prozent gewachsen ist.

Die erfolgreichsten Ford-Modelle 2019 waren Focus, Kuga und Fiesta, die besonders im Segment der Privatkunden stark nachgefragt wurden.

Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH, sieht sich bestätigt: "Wir haben konsequent auf verbrauchsarme Motoren gesetzt, und bieten gleichzeitig eine der jüngsten und attraktivsten Produktpaletten im Markt. Aber auch unsere eigenen als auch die Investitionen unserer Handelspartner in Kundenorientierung und Serviceleistungen zahlen sich jetzt aus."

Auch im Segment der leichten Nutzfahrzeuge steigert Ford nach eigenen Angaben sein Ergebnis um 7,2 Prozent gegenüber 2018 und meldet 54.213 Neuzulassungen. "Wenn wir zusätzlich noch unsere Steigerung der Verkäufe bei den leichten Nutzfahrzeugen betrachten, können wir mit dem Jahresergebnis mehr als zufrieden sein," ergänzt Klein.

