Ford fährt in Deutschland weiter auf der Überholspur: Bester Juli-Absatz seit 22 Jahren

- Ford verzeichnet in Deutschland ein deutliches Absatz-Plus. 26.404 PKW-Neuzulassungen im Monat Juli bedeuten für Ford gegenüber dem Vorjahresmonat eine Steigerung von 26,8 Prozent und den besten Juli-Wert seit 1997 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Abwrackprämie)

- Seinen Marktanteil bei den PKWs steigert Ford auf 7,9 Prozent. Das sind 1,4 Prozentpunkte mehr als im Juli 2018

- Bei den kumulierten Neuzulassungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen kommt Ford laut eigenen Angaben im Juli auf 30.783 Fahrzeuge und damit auch auf den besten Gesamtabsatz in diesem Monat seit 1997

- Im Zeitraum Januar bis Juli hat Ford nun 169.758 PKW neu zugelassen, so viele wie seit 2001 nicht mehr (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Abwrackprämie)

- Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht Ford damit ein Plus von 8,5 Prozent, wobei die Autoindustrie in Deutschland insgesamt nur um 1,2 Prozentpunkte zulegte

Das Deutschland-Geschäft von Ford befindet sich weiter im Aufwärtstrend: Im Monat Juli hat der Autobauer aus Köln laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 26.404 neue PKW zugelassen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresmonat ein deutliches Wachstum von 26,8 Prozent. Dieses Absatz-Plus ist besonders bemerkenswert, weil der Gesamtmarkt in Deutschland im Juli um lediglich 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs. Entsprechend positiv wirkt sich das Wachstum von Ford auf den PKW-Marktanteil in Deutschland aus: Ford sichert sich nun 7,9 Prozent des deutschen Marktes, was gegenüber Juli 2018 ein Plus von 1,4 Prozentpunkten bedeutet.

Im Zeitraum Januar bis Juli erreicht Ford 169.758 PKW-Zulassungen, das sind 13.248 mehr als im Vorjahreszeitraum und damit ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei die Autoindustrie in Deutschland insgesamt nur leicht zulegte (+1,2 Prozent). Das ist die höchste PKW-Zulassungszahl für Ford in den ersten sieben Monaten eines Jahres seit 2001 (mit Ausnahme von 2009, dem Jahr der Abwrackprämie).

Ford setzt also seinen Wachstumskurs in Deutschland fort: Der PKW-Marktanteil liegt nun im Jahresverlauf bei 7,8 Prozent und damit 0,5 Prozent über den ersten sieben Monaten 2018. Dies ist der höchste Anteil von Januar bis Juli seit 2004.

Bei den Modellen legen vor allem der Ford Mustang (+86,6 Prozent von Januar bis Juli gegenüber Vorjahr), der Ford EcoSport (+44,9 Prozent) und der Ford Tourneo Connect (+65,3 Prozent) bei den Zulassungen deutlich zu.

Und auch bei den leichten Nutzfahrzeugen verzeichnet Ford in den ersten sieben Monaten des Jahres einen deutliches Wachstum. Nach eigenen Angaben hat Ford bis Ende Juli 31.639 neue Nutzfahrzeuge zugelassen. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung von 17,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Bei den kumlierten Neuzulassungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen kommt Ford damit laut eigener Statistik im Juli auf 30.783 Einheiten (+21,2 Prozent) und im bisherigen Jahresverlauf auf 201.397. Das bedeutet den höchsten Gesamtabsatz seit 1997 sowohl im Juli als auch in den ersten sieben Monaten eines Jahres.

"Wir sind natürlich hoch erfreut über diese Zahlen. Der beste Juli-Absatz seit 22 Jahren und das in einem umkämpften Marktumfeld - das spricht eindeutig für unser Produktportfolio und die tolle Arbeit unserer Mitarbeiter und Händler, sagt Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im weiteren Verlauf des Jahres auf der Erfolgsspur bleiben. Denn wir bieten unseren Kunden überaus attraktive Autos mit sehr innovativen Technologien und nicht zu vergessen: ein sehr überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis."

