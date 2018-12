Der Tagesspiegel: Klöckner will Modell für neue Nährwertkennzeichnung vorlegen

Berlin (ots) - Wie viel Zucker, Salz oder Fett steckt in Fertigprodukten? Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will bis zum kommenden Sommer ein Modell für eine neue Nährwertkennzeichnung in Deutschland erarbeiten. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" vorab aus seiner Donnerstagsausgabe. Diese Kennzeichnung soll demnach das bereits geltende System mit den Nährwerttabellen ergänzen.

