ShopToys365, powered by Balluun, bei den Loyalty Magazine Awards geehrt

Marketplace Shoptoys365 powered by Balluun. Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100056948 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Balluun AG" Bild-Infos Download

Zürich (ots) -

- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100817135 heruntergeladen werden -

Der digitale B2B-Marktplatz der US-Spielwarenbranche erhielt die Auszeichnung « sehr empfehlenswert » in der Kategorie « Best Use of CRM »

ShopToys365, eine Partnerschaft zwischen Balluun, dem führenden Anbieter von Social-E-Commerce, und The Toy Association, dem Verband der US-amerikanischen Spielwarenindustrie wurde am 19.06.2018 bei den Loyalty Awards in London für den qualitativ hochwertigen Service, den die Plattform ihren Usern bietet, gewürdigt.

ShopToys365 ist der einzige Online-Marktplatz der Spielwarenbranche weltweit, der Einkäufer und Hersteller unabhängig von Zeit, Ort und Endgerät miteinander verbindet und es ihnen dadurch ermöglicht, einfach und schneller als jemals zuvor miteinander Geschäfte zu tätigen. Auf der Plattform sind mehr als 20'000 Einkäufer und Verkäufer miteinander vernetzt, die mehr als 50 Fachhandelssegmente repräsentieren und für 90 % des jährlich 27 Mrd. US-Dollar umfassenden US-amerikanischen Spielwarenmarktes verantwortlich zeichnen.

« Wir freuen uns sehr, dass wir diese Anerkennung für die Customer-Relationship-Technologie von ShopToys365 erhalten haben und zudem zu den Finalisten in den Kategorien 'Best Use of Technology' und 'Best Loyalty Industry Innovation' zählten », sagt Marian Bossard, Executive Vice President of Global Market Events der Toy Association. « Wir haben ShopToys365 gemeinsam mit Balluun vor drei Jahren gelauncht. Heute ist es der weltweit grösste und erfolgreichste B2B Online-Marktplatz der Spielwarenbranche und hat unzähligen Unternehmen dabei geholfen, ihre globalen Kontakte und Absatzzahlen zu erhöhen. »

Roland Kümin, CEO von Balluun, ergänzt: « Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit The Toy Association diese wunderbaren Erfolge erzielt zu haben. Wir arbeiten kontinuierlich weiter daran, unsere Cloud-basierte Technologie zu erweitern. Darüber hinaus optimieren wir auch beständig die Customer Experience und setzen auf Content, um das Engagement von den Usern täglich zu stärken und die Nutzer- und Kundenbindung stets zu erhöhen. Wir freuen uns sehr, dass diese Erfolge auch global anerkannt werden. »

Aufbauend auf dem Kernelement des Social Commerce, dem Vernetzen von Einkäufern und Verkäufern auf der Plattform, hat Balluun kürzlich zudem zwei neue Features vorgestellt - SalesMatch[TM] und Lead Insight. Diese gezielten Matchmaking- und Lead-Management-Tools helfen Nutzern dabei, ihre Kontakte und Zielgruppenkommunikation durch Analyse- und Messaging-Funktionalitäten besser zu vernetzen und verwalten.

Die Loyalty Magazine Awards werden bereits im siebten Jahr vom britischen Loyalty Magazine vergeben. Sie zeichnen Unternehmen und Organisationen aus, die herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der Kundenbindung vollbracht haben.

Weitere Informationen zu ShopToys365 finden Sie unter www.balluun.com/projects/toys oder direkt unter www.shoptoys365.com

Pressekontakt:

Laura Mattiucci

Domain Director

Balluun AG

T +41 44 396 38 33

lauram@balluun.com

www.balluun.com

Original-Content von: Balluun AG, übermittelt durch news aktuell