BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.

Ausschreibung des Awards "Anzeige des Jahres 2020"

BerlinBerlin (ots)

Der Wettbewerb "Anzeige des Jahres" geht in die 36. Runde: Gesucht wird die beste Zeitungsanzeige aus den zurückliegenden zwölf Monaten 2020. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ruft Agenturen, Freelancer und Anzeigenkunden auf, sich bis zum 31. Januar 2021 mit ihren besten Motiven zu bewerben. Die Anzeigen müssen 2020 in deutschen Tages-, Wochen- oder Sonntagszeitungen und in einem Zeitungsformat von mindestens einer Viertelseite erschienen sein. Die Bewertung erfolgt nach den Kriterien "klare Botschaft, überzeugende Idee, gelungene gestalterische Umsetzung und Realisierbarkeit im Rahmen des gängigen Zeitungsformats". Eine renommierte Fachjury aus Mitgliedern des Art Directors Club für Deutschland (ADC), Marketing- und Verlagsexperten wird im März 2021 die besten Anzeigen für Gold, Silber und Bronze küren. Der Award ist im Ranking der Fachmedien "Horizont" und "Red Box" gelistet.

Bereits während des laufenden Kalenderjahres können die Jurymitglieder aus der kontinuierlichen Anzeigenbeobachtung des BDZV ihre Monatsfavoriten wählen. Diese werden regelmäßig unter awards.die-zeitungen.de/anzeige-des-jahres veröffentlicht.

Infos und Teilnahmeunterlagen stehen zum Download hier bereit: awards.die-zeitungen.de

Die Bewerbung erfolgt in diesem Jahr ausschließlich digital. Einreichungsgebühren fallen nicht an.

Die Logos des Wettbewerbs sowie das Anmeldeblatt und die Teilnahmebedingungen können Sie hier herunterladen: https://awards.die-zeitungen.de/anzeige-des-jahres/

Kontakt:

Dr. Joachim Donnerstag, donnerstag@bdzv.de, Telefon 030/726298-223

Sirid Heuts, heuts@bdzv.de, Telefon 030/726298-218

Pressekontakt:

Alexander von Schmettow

Leiter Kommunikation

Telefon: 030/ 726298-210

E-Mail: schmettow@bdzv.de



Anja Pasquay

Pressesprecherin

Telefon: 030/726298-214

E-Mai pasquay@bdzv.de

