NDR / Das Erste

ESC: „Countdown” und „Aftershow” mit Thomas Hermanns, Jane Comerford und Kathrin Menzinger live aus Basel

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Sendungen: Sonnabend, 17. Mai, 20.15 Uhr und ca. 1.00 Uhr, Das Erste und ORF 1

Moderator Thomas Hermanns, Jane Comerford – Sängerin der Band „Texas Lightning“, die Deutschland 2006 beim ESC vertrat - und „Let’s Dance”-Star Kathrin Menzinger sind die Gäste bei „ESC – der Countdown” und „ESC – die Aftershow”. Zusammen mit Moderatorin Barbara Schöneberger werden sie in den beiden Shows am Sonnabend, 17. Mai, das Publikum in Deutschland und Österreich auf den weltgrößten Musikwettbewerb einstimmen bzw. ihn Revue passieren lassen. Das Erste und ORF 1 übertragen die beiden Sendungen um 20.15 Uhr und ab ca. 1.00 Uhr live aus Basel, dem diesjährigen Austragungsort des Eurovision Song Contests. Zudem sind die Shows zeitgleich in der ARD Mediathek, auf eurovision.de sowie bei ONE zu sehen. Das ESC-Finale selbst läuft live ab 21.00 Uhr.

Auch die Acts, die Deutschland und Österreich in diesem Jahr vertreten, kommen in „ESC – der Countdown” und „ESC – die Aftershow“ in Live-Schalten zu Wort und berichten von dem Contest: Abor & Tynna bzw. Österreichs ESC-Künstler JJ. Alice Tumler, die vor zehn Jahren den ESC im damaligen Austragungsort Wien moderierte, wird als Außenreporterin über das bunte Treiben in Basel berichten.

Moderator, Autor und Entertainer Thomas Hermanns ist nicht nur bekannt als ESC-Experte, er präsentierte auch von 2006 bis 2008 den deutschen Vorentscheid. Sängerin und Vocal-Coach Jane Comerford, gebürtige Australierin, stand mit ihrer Band „Texas Lightning“ und dem von ihr geschriebenen Nr. 1-Hit „No No Never” beim Eurovision Song Contest in Athen auf der Bühne und erreichte den 14. Platz. Die Wienerin Kathrin Menzinger ist bekannt aus den TV-Shows „Let’s Dance“ und „Dancing Stars“. Als fünffache Showtanz Weltmeisterin hat sie ein besonderes Gespür für außergewöhnliche Choreografien und Show-Inszenierungen.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell