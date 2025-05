NDR / Das Erste

„Der Flensburg-Krimi“ geht weiter: Dreharbeiten für den dritten Film mit Katharina Schlothauer und Eugene Boateng in der Fördestadt

Der mysteriöse Mord an einem Bootsführer führt Hauptkommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und ihren Kollegen Antoine „Tony“ Haller (Eugene Boateng) im neuen Film der Reihe „Der Flensburg-Krimi“ tief in die Welt des organisierten Verbrechens. Können sie den wahren Schuldigen entlarven, bevor die Lage eskaliert?

Der „Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“ (Arbeitstitel) wird von filmpool fiction im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD voraussichtlich bis zum 23. Mai in der Fördestadt sowie in und rund um Hamburg gedreht.

Das Drehbuch stammt von Stephan Wuschansky und Susanne Schneider. Die Regie übernimmt dieses Mal Katrin Schmidt. „Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“ (AT) wird im Rahmen des DonnerstagsKrimi im Ersten voraussichtlich im Frühjahr 2026 ausgestrahlt.

Zum Inhalt:

In „Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“ (AT) ermitteln Svenja Rasmussen und Tony Haller im Mord an Jasper Carstens, einem Skipper mit krimineller Vergangenheit. Die Spur führt zu Emma Lauck (Daria Vivien Wolf), die nach Carstens’ Tod untergetaucht ist, und zum einflussreichen Unternehmer Claus Bramstedt (Jörn Knebel), der enge Verbindungen zum organisierten Verbrechen hat. Währenddessen entdeckt Svenja neue Hinweise, die den angeblichen Selbstmord ihres Bruders Lorenz vor vier Jahren in ein völlig neues Licht rücken. Doch die Wahrheit bringt sie in Gefahr – denn ein Maulwurf in den eigenen Reihen könnte die Ermittlungen sabotieren.

Neben den Genannten spielen u. a. Iris Becher (Ina Friemert), Christian Erdmann (Daniel Kerner), Uwe Rohde (Morten Rasmussen), Imme Beccard (Jenny Lauck), Lisa Flachmeyer (Anna Rasmussen), Teresa Harder (Dr. Schiwago).

Produzent ist Mathias Lösel (filmpool fiction), Producerin: Susanna Enk, Kamera: Simon Schmejkal, Herstellungsleitung: Mathias Mann, Produktionsleitung: Jörg Kuhlmann. Die Redaktion haben Sabine Holtgreve (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

