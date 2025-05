NDR / Das Erste

Dokumentation „Stefan Raab: Mein ESC - Chefsache Abor & Tynna": exklusive Einblicke in große ESC-Momente

Wie blickt Stefan Raab auf den ESC – und was sagen die, die eng mit ihm zusammenarbeiten? Das schildert die ARD Dokumentation „Stefan Raab: Mein ESC - Chefsache Abor & Tynna“. Exklusiv erinnert sich hier Stefan Raab an seine großen persönlichen ESC-Momente aus über 25 Jahren, darunter „Guildo hat euch lieb“ und Lenas Triumph mit „Satellite“. Neben ihm kommen Prominente und Weggefährten zu Wort wie Barbara Schöneberger, Max Mutzke, Peter Urban, Michelle Hunziker und Elton.

In diesem Jahr hat Stefan Raab den ESC wieder zur „Chefsache“ gemacht und ist auch Mentor von Abor & Tynna, die den deutschen ESC Vorentscheid gewonnen haben und sich mit Raabs Unterstützung nun mit ihrem Song „Baller“ den ersten Platz im Finale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel sichern wollen. Wird 2025 erneut deutsche ESC-Geschichte geschrieben?

Die Dokumentation wird von Raab Entertainment im Auftrag des NDR und des hr produziert. Sie kommt als Dreiteiler - 3 x 30 Minuten - am 12. Mai in der ARD Mediathek. Im Ersten ist am 15. Mai – in der Nacht von Donnerstag auf Freitag – als 90-Minüter um 0.05 zu sehen, am 16. Mai um 0.00 im NDR Fernsehen (im Anschluss an die „NDR Talk Show“).

Zitate aus der Dokumentation (frei mit Hinweis auf die Sendung):

Stefan Raabs ESC-Erinnerungen:

„Der Anfang der 80er-Jahre war der Zeitpunkt, wo ich da so reingeschlittert bin. Das war die Zeit, in der ich Sachen wie ‚Rockpalast‘ und sowas geguckt hab. Solche Veranstaltungen habe ich damals mit dem Kassettenrekorder aufgenommen. Den hab‘ ich vor den Fernseher gestellt und die Aufnahmetaste gedrückt. Und so ähnlich wars auch bei den Eurovision-Sachen damals.“

Peter Urban über Stefan Raab:

„Stefan Raab wagt Dinge: Der wagt Dinge, die andere nicht versuchen.“

Barbara Schöneberger über Stefan Raabs ESC-Comeback:

„Ich bin natürlich die erste, die sich wahnsinnig freut, wenn der Stefan jetzt das Gespür Europas in sich trägt. Das behauptet er ja und das glauben wir ihm auch, weil er auch der Chef ist.“

Max Giesinger über Stefan Raabs ESC-Comeback

„Wenn Stefan seine Finger im Spiel hat, gabs bisher immer `ne Top Ten. Davon geh ich auch dieses Jahr aus.“

Abor über Stefans Einfluss auf die Entscheidung für den ESC-Song „Baller“

„Er [Stefan] hat auf Social Media gescrollt und wir haben da grad ‚Baller‘ released. Stefan hat dann gleich angerufen und gesagt ‚Nehmt doch einfach den Song, weil der komplett ins Ohr geht‘.“

Tynna über Stefan Raabs positiven Einfluss auf die Vorbereitung der ESC-Performance

„Stefan ist ein sehr kreativer Mensch, er hat sehr viele Ideen. Und da ist er einfach, würd‘ ich sagen, auch eine kreative Energie, wenn‘s darum geht, diese Performance auf die Beine zu stellen.“

Sendetermine: Ab Montag, 12. Mai, in der ARD Mediathek; Donnerstag, 15. Mai, um 0.05 im Ersten; Freitag, 16. Mai, um 0.00 im NDR Fernsehen

