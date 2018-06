Wichtiges Signal: EU-Rechtsausschuss stärkt Kreative und ihre Partner

Brüssel (ots) - Mit seinem heutigen Votum zum Vorschlag einer Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments wesentlichen Forderungen der Kreativwirtschaft Rechnung getragen.

Der Vorschlag schließt unter anderem das sog. "Value Gap", ein Schlupfloch, das es Onlineplattformen bisher ermöglichte, sich ihrer Verantwortung gegenüber Kreativen und ihrer Partner sowie Vergütungsansprüchen zu entziehen.

"Bis zuletzt haben die Vertreter einer entfesselten Plattformökonomie versucht, die berechtigten Interessen der Kreativwirtschaft mit dem Niedergang eines freien Internets gleichzusetzen. Es ist ein wichtiges Signal, dass der Rechtsausschuss dieser perfiden Strategie nicht auf den Leim gegangen ist", kommentiert VAUNET-Geschäftsführer Dr. Harald Flemming.

Auch im Übrigen hat das Gremium erkennbar versucht, die Interessen der Kreativen mit denen ihrer Partner in der Verwertungskette in Ausgleich zu bringen. Durch eine sektorspezifische Betrachtung bei Vergütungs- und Transparenzansprüchen soll für beide Seiten die Angemessenheit gewahrt werden.

Hierzu Dr. Harald Flemming: "Es ist sicher noch nicht alles in perfekter Balance, aber die Richtung stimmt. Die privaten Sendeunternehmen haben durch ihre bisherigen Vereinbarungen mit den Urhebern bewiesen, dass sich gemeinsam die besten Lösungen finden lassen. Dieser Grundgedanke darf nicht verloren gehen."

Der VAUNET begrüßt, dass der Ausschuss den Weg für die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission geebnet hat.

Über VAUNET

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.

Original-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell