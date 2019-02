PEFC Deutschland e. V.

Waldschutzorganisation PEFC macht mit Social-Media-Projekt "Finde deine Wurzeln" auf nachhaltige Holzherkunft aufmerksam

Unter dem Motto "Wir wissen, wo unser Holz seine Wurzeln hat. Finde auch du deine Wurzeln" lädt PEFC Verbraucher ein, herauszufinden, wo und wie sie überall auf der Welt verwurzelt sind. Auf der Webseite www.deine-wurzeln.com können die Teilnehmer dazu ein Familiennetzwerk aufbauen und sich weltweit mit Familienmitgliedern vernetzen. Eine Karte visualisiert, in welchen Orten und Ländern die eigenen Familienmitglieder leben und wie diese miteinander verbunden sind. Per E-Mail können weitere Verwandte in das eigene Netzwerk eingeladen werden. Über eine Messenger-Funktion kann jeder Teilnehmer Kontakt mit den eigenen Verwandten aufnehmen. Die persönlichen Daten anderer Nutzer kann er jedoch aus Datenschutzgründen nicht einsehen.

Die 20 größten Familiennetzwerke haben zudem die Chance, attraktive Preise zu gewinnen. Einer der Hauptpreise ist ein Grillfest im Wert von 2.000 EUR für die ganze Familie in einem PEFC-zertifizierten Wald. Die Gewinner werden im am Jahresende ermittelt.

Bewusstsein für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung stärken

Mit der neuen Aktion möchte PEFC Verbraucher darauf aufmerksam machen, stärker auf die Herkunft von Holzprodukten zu achten und sich so für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den globalen Waldressourcen einzusetzen. Denn tragen Holz- und Papierprodukte das PEFC-Logo, stammen sie aus garantiert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So können die "Finde deine Wurzeln"-Familien beim täglichen Einkauf auch gleichzeitig zum Schutz der Wälder beitragen. Damit der Holzverbrauch nicht zu Lasten unserer Wälder geht, bedarf es weltweit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Mehr als 68 Prozent der deutschen Waldfläche wird deshalb bereits nach den strengen Standards der Waldschutzorganisation PEFC bewirtschaftet.

Namhafte Unternehmen als Multiplikatoren

Die Aktion "Finde deine Wurzeln" setzt PEFC zusammen mit holzverarbeitenden Unternehmen um, deren Produkte PEFC-zertifiziert sind. Mit dabei sind der Massivholzmöbelhersteller Decker, der deutsche Anbieter von nachhaltiger Buchen Grill-Holzkohle, proFagus, der internationale Kartonproduzent WestRock sowie Europas größter Hersteller für Bastelbedarf folia®. Die Partner unterstützen PEFC nicht nur bei einer stärkeren medialen Verbreitung der Kampagne, sondern auch mit Werbemitteln, darunter Displays und Flyer in den Geschäften.

Über PEFC:

PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC Deutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standards und Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt die Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendste Waldzertifizierungssystem: Mit 7,5 Millionen Hektar zertifizierter Waldfläche sind bereits rund zwei Drittel der deutschen Wälder PEFC-zertifiziert.

Pressekontakt:

Catrin Fetz

PEFC Deutschland e. V.

Tübinger Straße 15

70178 Stuttgart

Tel.: 0711 24861820

fetz@pefc.de

