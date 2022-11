European Brand Institute

GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS Ranking



1. Apple, 2. Google, 3. Amazon, Frankreich bleibt Marken Hotspot Europas mit LVMH Group auf Platz 5

Laut GLOBAL TOP 100 Brand Corporations 2022 Ranking des European Brand Institute sind US-Tech-Markenunternehmen am wertvollsten. US Tech-Gigant APPLE ist mit EUR 398,179 Mrd. (+45%) der wertvollste Markenkonzern weltweit, gefolgt von Google (Alphabet Inc.) mit EUR 302,818 Mrd. (+59%) während der online-Händler Amazon.com mit EUR 241,966 Mrd. (+24%) Rang drei einnimmt.

Ranking

Studienautor Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute: „2021 war mit einem durchschnittlichen Markenwertwachstum von +17% der GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS ein Rallye-Jahr, das es schon lange nicht gab. Das höchste Wachstum verzeichneten die TOP 10 Markenunternehmen der Automotive- (+29%) und Pharmabranche (+20%).“

- US-Automobilkonzern Tesla steigt mit EUR 52,063 Mrd. (+46%) zur Nummer 1, die Porsche Holdingzur Nummer 10 im Automotive Sektor auf. US-Pharmariese Pfizer konnte mit einem Markenwertzuwachs von 97% und einem Markenwert von EUR 47,239 Mrd. (global Rang 21) 25 Plätze gut machen und führt das Branchensegment Pharma an.

- Europas wertvollster Markenkonzern LVMH Group klettert weltweit auf Platz 5. Die französische LVMH-Gruppe bleibt Europas wertvollster Markenkonzern mit einem Markenwert von EUR 125,338 Mrd. (+43%/global Rang 5), gefolgt von der Schweizer Nummer 1 Nestlé EUR 49,715 Mrd. (+13%/global Rang 19) und der belgischen Anheuser Busch InBev EUR 34,724 Mrd. (+16%/global Rang 31). Red Bull, Österreichs einziges Markenunternehmen in den GLOBAL TOP 100 findet sich auf Platz 86 mit EUR 16,961 Mrd. (+6%) im Ranking.

- Frankreich, weltweit führend im Luxussegment, bestätigt seine Rolle als Marken Hotspot Europas mit einem Gesamtwert der TOP 10 Markenunternehmen von EUR 285 Mrd. Deutschlands TOP 10 Markenunternehmen, angeführt von der Deutschen Telekom, sind EUR 209 Mrd. wert, jene der Schweiz EUR 142 Mrd. und die niederländischen TOP 10 sind EUR 131 Mrd. wert. Im Verhältnis der TOP 10 Markenwerte zur Einwohnerzahl ist die Schweiz weltweit mit großem Abstand Spitzenreiter. Im Vergleich dazu, sind die zehn wertvollsten Markenunternehmen Österreichs mit ähnlicher Einwohnerzahl EUR 34,6 Mrd. wert.

- Chinas ALIBABA Group liegt mit 107,445 Mrd. EUR (+10%) auf Platz 6 im GLOBAL TOP 100 Ranking. Newcomer Saudi Aramco debütiert mit einem Markenwert von EUR 47,485 Mrd. auf Platz 20.

Die USA dominieren mit 48 (+2) Markenunternehmen die GLOBAL TOP 100, mit einem Wertanteil von 64%, Europa stellt 32 (-1) mit einem weiter rückläufigen Wertanteil von 19%, während Asien mit 19 (-1) und einem Wertanteil von 17% erstmals leicht zurückfällt.

Das GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING des European Brand Institutes hat mehr als 3.000 Markenunternehmen und deren Marken in 16 Branchen, basierend auf aktuellsten ISO Standards analysiert. Daten basieren auf Geschäftsjahr 2021, Finanzdaten Quelle: REFINITIV an LSEG Company.

