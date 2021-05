BearingPoint GmbH

Kiumars Hamidian als Managing Partner von BearingPoint für drei weitere Jahre im Amt bestätigt

Die Wiederwahl unterstreicht die starke Entwicklung der Management- und Technologieberatung sowie den Erfolg der Strategie 2025 und ist ein Beleg für Kontinuität.

Die Partner der Management- und Technologieberatung BearingPoint haben Kiumars Hamidian einstimmig für eine zweite Amtszeit als globalen Managing Partner bestätigt. Diese beginnt am 1. September 2021 und umfasst drei weitere Jahre. Kiumars Hamidian leitet BearingPoint seit 2018. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Positionierung als unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite weiter ausgebaut, nachhaltiges Wachstum gesichert und seine Strategie 2025 erfolgreich etabliert. Die Strategie wird von drei Zielen getrieben: den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, jedes Jahr besser zu sein als der Markt, und in den BearingPoint-Kernbereichen jeweils zu den drei führenden Akteuren zu gehören. Diese Ziele basieren auf einer People-First-Kultur sowie auf der Fähigkeit, den Rahmen für Innovationen zu schaffen und IP-Assets zu entwickeln.

Mit der Wiederwahl von Kiumars Hamidian haben die BearingPoint-Partner für Kontinuität votiert und die Strategie des Unternehmens bestätigt. Er wird sich in seiner neuen Amtszeit weiter verstärkt auf People, Innovation, IP-Assets und nachhaltiges Wachstum konzentrieren.

Kiumars Hamidian: "Wir setzen unseren Kurs aus einer Position der Stärke fort. Die gesamte Pandemie über haben wir an unserer Strategie 2025 festgehalten und gezeigt, dass wir in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich sein können. Die Digitalisierung bzw. Virtualisierung und neue Arbeitsweisen haben sich dramatisch beschleunigt und das Jahr 2020 hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass wir für die Zukunft richtig aufgestellt sind. Grundsätzlich sind wir dann erfolgreich, wenn wir Werte für unsere Kunden schaffen. In diesem Zusammenhang ist die Fähigkeit, innovativ zu sein und IP zu entwickeln, eine unserer Kernstärken."

Kiumars Hamidian ist seit 25 Jahren für BearingPoint aktiv, seit 2002 als Partner, seit 2018 als globaler Managing Partner. Im Jahr 2016 wurde er in das firmenweite Management Committee berufen. Kiumars Hamidian hatte zudem die globale Leitung der Service Lines inne sowie die Regionalleitung für Deutschland, die Tschechische Republik und Rumänien. Außerdem verantwortete er die Innovationsprozesse und Venture-Aktivitäten von BearingPoint. Nach dem Abschluss seines Studiums im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen startete Kiumars Hamidian 1993 seine Laufbahn als Berater.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

