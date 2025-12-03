Bundesagentur für Arbeit (BA)

Inklusionspreis für die Wirtschaft 2026: Jetzt bewerben!

BA-Presseinfo Nr. 52

Nürnberg (ots)

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ist eine Investition in Wettbewerbsstärke und Innovationskraft: Deshalb rufen die Bundesagentur für Arbeit (BA), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und das UnternehmensForum Betriebe dazu auf, sich jetzt für den Inklusionspreis für die Wirtschaft 2026 zu bewerben.

"Inklusion ist nicht Sonderweg, sondern Erfolgsfaktor für unsere Wirtschaft. Unternehmen, die Vielfalt leben, sind resilient, innovativ und attraktiv für Fachkräfte. Der Inklusionspreis zeigt, wie gelebte Teilhabe zum Unternehmenserfolg beiträgt", sagt Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger.

Bewerbungsstart ist der 3. Dezember 2025, der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Ab sofort können sich Arbeitgeber mit beispielhaften Maßnahmen zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen bewerben: Der Inklusionspreis für die Wirtschaft 2026 zeichnet Unternehmen verschiedener Größen aus, die auf innovative und vorbildliche Weise zeigen, wie Inklusion im Betrieb gelebt wird.

Mit dem Inklusionspreis für die Wirtschaft wollen die drei auslobenden Organisationen Betriebe dazu ermutigen, ihre guten Erfahrungen mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sichtbar zu machen und damit andere Unternehmen zu inspirieren.

Schirmherrin ist Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Sie unterstützt den Inklusionspreis und unterstreicht: "Das Potenzial von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen, ist eine Chance für Unternehmen - und wichtig für die Demokratie, den Arbeitsmarkt und unsere Wirtschaft."

Bis zum 15. April 2026 können Unternehmen für den Preis vorgeschlagen werden oder sich selbst bewerben: www.inklusionspreis.de

Über die auslobenden Organisationen

Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit ist die größte Dienstleisterin am Arbeitsmarkt. Sie berät sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen zu allen Fragen rund um Ausbildung, Beschäftigung und Weiterbildung. Zudem bietet sie vielfältige Leistungen zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen - mit dem Ziel der dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) will als sozialpolitischer Spitzenverband der gesamten deutschen Wirtschaft die Potenziale von Menschen mit Behinderungen in den Fokus rücken, Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven aufzeigen sowie Unterstützungsangebote für behinderte Menschen ebenso wie für Unternehmen bekannter machen. So soll die Wertschätzung für Menschen mit Behinderungen weiter wachsen.

UnternehmensForum

Als Arbeitgeberinitiative setzt sich das UnternehmensForum für die Ausbildung, Beschäftigung und Weiterbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen in der Wirtschaft ein. Die Initiative versteht sich als bundesweite Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, gute Beispiele zu erarbeiten und konkrete Anregungen für Arbeitgeber zu entwickeln. Das UnternehmensForum initiierte den Preis 2012 zum ersten Mal.

Mehr Informationen und Bewerbungsunterlagen:

www.inklusionspreis.de

