Beste Unternehmensberatungen Deutschlands: Platz 1 für BrandTrust

Best of Consulting Mittelstand der WirtschaftsWoche

Wirksame Markenstrategie

Die Unternehmensberatung BrandTrust gehört zu den besten Beratungsunternehmen Deutschlands: Platz 1 in der Kategorie Marketing des "Best of Consulting Mittelstand" des Wirtschaftsmagazins WirtschaftsWoche und der Handelsblatt Media Group. Am 20. November 2025 nahm Sebastian Schäfer, Partner BrandTrust, bei der Gala in Düsseldorf die Auszeichnung entgegen.

Strategien, die wirksam Resilienz und Profit steigern

Bereits zum 16. Mal hat die WirtschaftsWoche die Beratungsbranche und deren Leistungen analysiert. Nicht nur Zahlen, sondern ergänzende Interviews mit Kunden über die Qualität und zu den Ergebnissen der Arbeit der Consultants sind in die Bewertung der 7-köpfigen Experten-Jury eingeflossen. BrandTrust überzeugte insbesondere bei den Themen Kundenzufriedenheit und Ergebniswirksamkeit. BrandTrust befähigt Unternehmen - auch in gesättigten Märkten - profitabel zu wachsen. Das Beratungsunternehmen BrandTrust, spezialisiert auf wirksames Wachstum mittels der Marke, landete in der Kategorie Mittelstand auf dem ersten Platz.

BrandTrust Partner und Finanzmarken-Experte Sebastian Schäfer freut sich über die Auszeichnung: "Der WiWo Best of Consulting Award ist eine Bestätigung für die Exzellenz und die Kundenfokussierung unserer Arbeit. Hier stehen die kommerziellen Effekte in Form von Margensteigerung, EBIT und Gewinn im Fokus".

Über BrandTrust

BrandTrust ist die führende Unternehmensberatung für wirksame Marken im deutschsprachigen Raum. In 12 Industry Competence Centern begleiten die Beraterteams die marktführenden Klienten bei der Entwicklung und Umsetzung von regionalen und globalen Strategien. Das zentrale Ziel dabei ist es immer die Profitabilität, die Resilienz und das Wachstum der Klienten systematisch und zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Klienten sind Unternehmen aus Fortune 500, DAX 40, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig, in Nürnberg und Wien ansässig und hat darüber hinaus Büros und Repräsentanzen in München, Utrecht und Ljubljana.

http://www.brand-trust.de

