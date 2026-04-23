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Presselink - Minenabwehr bei der Deutschen Marine

Ein Dokument

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, führte die Deutsche Marine in Kiel einen Pressetermin mit dem Schwerpunkt Minenabwehr durch. Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack hat dabei die Fähigkeiten und die Bedeutung der Minenabwehrkräfte vor dem Hintergrund aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen eingeordnet.

Die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders, Fregattenkapitän Inka von Puttkamer, hat zusätzlich die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten der ihr unterstellten Kräfte dargestellt.

Ab sofort können über den nachfolgenden Link die Pressestatements und das anschließende Q & A abgerufen werden.

Im Verlauf des weiteren Tages wird zusätzlich Bildmaterial der Veranstaltung hochgeladen.

LINK: https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/jRLXib89HBMHonW

Passwort: Mine2026

Hintergrundinformationen

Mehr Informationen zum 3. Minensuchgeschwader und den Minenjagdbooten der Frankenthal-Klasse unter:

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/struktur/einsatzflottille-1/3-minensuchgeschwader

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/minenjagdboot-frankenthal-klasse-mj332

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