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Einladung zum Media Day SeaSEC am 21.04.2026 - Industrie-Wettkampf unbemannter Systeme für die Deutsche Marine

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Rostock (ots)

Die Deutsche Marine richtet gemeinsam mit dem Rostock Institute for Ocean Technology sowie dem Seabed Security Experimentation Center (SeaSEC) eine zweiwöchige Industrie-Challenge aus, zu deren Medientag wir Sie am 21. April 2026 in Warnemünde herzlich einladen.

Im Schwerpunkt werden in einer fokussierten Leistungsschau unbemannte Systeme für die Deutsche Marine getestet In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Unterwassereinsatz, speziell zur Gewinnung von Lagebildern, welche unter anderem für den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur genutzt werden können, hier auch in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei See.

Der Inspekteur der Deutschen Marine, Herr Vizeadmiral Jan Christian Kaack, blickt erwartungsvoll auf die Challenge: "Technische Innovationen schreiten rasant voran - auch auf See. Dadurch verändern sich die Bedingungen in allen maritimen Bereichen immer schneller. Besonders sichtbar ist das bei der Entwicklung von Drohnentechnologien. Für die Deutsche Marine heißt das: Sie muss moderne Drohnen schnell verfügbar machen, ihre Weiterentwicklung gezielt fördern und sie zügig in die Flotte einbinden. Auf dem Weg zur "hybriden Marine" werden Schiffe, Boote, Luftfahrzeuge und Landsysteme so ausgelegt, dass Drohnen nahtlos integriert und vielseitig eingesetzt werden können. Die Industrie hat da einiges anzubieten, ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Challenge!"

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Medientag "Einladung zum Media Day SeaSEC am 21.04.2026 - Industrie-Wettkampf unbemannter Systeme für die Deutsche Marine" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Dienstag, den 21. April 2026. Eintreffen bis spätestens 09 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht möglich.

Ort: Mittelmole Warnemünde, Sportschule Yachthafen

Am Bahnhof 1, 18119 Rostock

Parken an der Sportschule nicht möglich!

Bitte den Parkplatz Mittelmole nutzen.

(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Programm:

bis 09:15 Anreise Medienschaffende

ab 10:00 Vorstellung SeaSEC

ab 10:30 Begleitung dynamisches Display (landseitig)

anschl. Statements Chef des Stabes Marinekommando, Konteradmiral Richard Ernst Kesten; Präsident Bundespolizei, Normen Großmann und VIP SeaSEC, Carine v. Bentum - Anschl. Q&A

anschl. Einstieg in die Verbringboote und anschl. dynamisches Display (seeseitig)

anschl. Ankunft Mittelmole und Begehung der Bootshalle (Ausstellung der jeweiligen Firmen)

ca. 14:00 Ende Media Day SeaSEC

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 20. April 2026, 08:00 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

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