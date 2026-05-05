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A mom is born

Wenn ein Baby geboren wird, wird auch eine Mutter geboren

Auch eine frischgebackene Mutter braucht ein ganzes Dorf zur Unterstützung - Share the Care!

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Hamburg (ots)

Philips Avent lenkt den Blick auf das, was oft übersehen wird - die Geburt einer Mutter

Der Moment, in dem ein Kind zur Welt kommt, ist voller Staunen, Nähe und neuer Gefühle. Doch mit diesem ersten Kennenlernen beginnt nicht nur ein neues Leben - es entsteht auch eine Mutter. Zum Muttertag am 10. Mai rückt Philips Avent genau diese oft übersehene Perspektive in den Fokus und stellt Frauen in den Mittelpunkt, die diesen Wandel zum ersten Mal erleben.

Während der Schwangerschaft gilt die Aufmerksamkeit der werdenden Mutter. Nach der Geburt verschiebt sie sich jedoch spürbar: Plötzlich steht das Baby im Mittelpunkt - seine Bedürfnisse, sein Schlaf, sein Wohlbefinden. Für die Mutter selbst bleibt oft wenig Raum.

Dass Unterstützung der Mutter häufig fehlt, zeigt auch eine aktuelle Studie von Philips Avent:

61 % aller Mütter haben täglich weniger als eine Stunde für ihre eigenen Bedürfnisse, 72 % fühlen sich nach der Geburt sogar unsichtbar.* Zahlen, die verdeutlichen, was oft unausgesprochen bleibt: Mit dem Mutterwerden verändert sich alles - Routinen lösen sich auf, Zeit für sich selbst wird selten, und die eigenen Bedürfnisse rücken in den Hintergrund. Dieser Übergang vom Frausein zum Muttersein ist überwältigend und prägend. Denn sie befindet sich in einer der intensivsten, verletzlichsten und zugleich kraftvollsten Phasen ihres Lebens - und verdient es, genauso im Mittelpunkt zu stehen wie ihr Kind:

Die erste Nacht, die sich ganz anders anfühlt als alle davor.

Der erste Moment allein mit dem Baby.

Das erste kurze Durchatmen - und gleichzeitig dieses feine Gespür, immer verbunden zu bleiben.

Und irgendwann der Gedanke: Ich wachse da hinein.

Mit der Geburt eines Kindes wird auch eine Mutter geboren - und diese Entwicklung verdient ebenso Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Support", so Svenja Eggert, PR und Influencer Manager von Philips Avent zum diesjährigen Muttertag.

Umso wichtiger ist es, dass Fürsorge geteilt wird: durch Partner:innen, Familie oder Freund:innen, die unterstützen und entlasten - ganz nach dem Share the Care-Gedanken von Philips Avent.

Bildmaterial zur Marke und Kampagne kann hier heruntergeladen werden.

* Weil Fürsorge Teamwork ist - Share the Care | Philips Avent

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