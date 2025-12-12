Philips Deutschland GmbH

Philips macht die Black-Friday-Rückgabewelle sichtbar - "Back Friday" in Berlin

Zwei Wochen nach Black Friday zeigt Philips in Berlin eine Realität, die kaum jemand kennt: Weltweit wird jede fünfte Black-Friday-Bestellung zurückgeschickt* - Millionen funktionstüchtiger Produkte, die oft im Müll landen. Mit der Kampagne "Back Friday - Besser als Neu" macht Philips diese Dimension am 12. Dezember 2025 am Alexanderplatz erstmals sichtbar.

Per Augmented Reality erleben Besucher:innen, wie sich zurückgesendete Pakete Tag für Tag auftürmen - basierend auf realen Rückgabedaten. Das Ziel: Bewusstsein schaffen und zeigen, dass hochwertige Produkte nicht im Abfall enden müssen.

Hier geht es zur Sneak-Peak: Philips - Back Friday AR Experience

Philips präsentiert eine konkrete Lösung: das Programm Philips Refurbished. Zurückgesendete und gebrauchte Geräte werden professionell geprüft, aufbereitet und erhalten eine vollständige Auffrischung - inklusive mindestens zwei Jahren Garantie. Das Ergebnis: gleiche Qualität wie neu, besserer Preis, besser für die Umwelt.

Am Aktionsstand vor Ort gibt es kostenlose Getränke, Infos zu den Refurbished-Geräten und persönliche Einladungen an der AR-Experience teilzunehmen. Online wird die Kampagne durch Social-Media-Content, Influencer-Aktivierungen und eine digitale "Back Friday"-Botschaft verlängert.

"Back Friday" stellt nicht den Shopping-Spaß von Black Friday infrage - sondern: Muss es wirklich immer neu sein?

Mehr unter: www.philips.de/refurbished

* NRF & Happy Returns, 2024

