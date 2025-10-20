Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

Verbrauchertipp | Start der Winterzeit: Bedarfsgerecht heizen durch Umstellung der Zeitschaltuhr

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In der Nacht auf den 26. Oktober beginnt die Winterzeit: Auch Heizungsanlagen kann die Zeitumstellung beeinflussen.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten selbst aktiv werden - und die Nachtabsenkung auf Winterzeit einstellen.

Läuft die Zeitschaltuhr weiter nach Sommerzeit, schaltet die Heizung abends eine Stunde zu früh ab.

Weitere Tipps zur Umstellung gibt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Willkommen, Winterzeit: In der Nacht auf den 26. Oktober werden die Uhren von drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt. Bei Zeitschaltuhren von Heizungsanlagen funktioniert die Umstellung auf Winterzeit meist nicht automatisch - anders als bei vielen Smartphones und Laptops. Daher sollten Verbraucherinnen und Verbraucher selbst aktiv werden und die Zeitumstellung per Hand vornehmen. Nur so arbeiten Funktionen wie die Nachtabsenkung weiterhin bedarfsgerecht. Die Funktion sorgt dafür, dass beispielsweise nachts, in der Zeit des reduzierten Betriebs, weniger geheizt wird. Verbleibt die Nachtabsenkung versehentlich in der bisherigen Einstellung, heizt sie am tatsächlichen Bedarf vorbei. Womöglich sogar ein halbes Jahr lang bis zum 29. März 2026, wenn die nächste Sommerzeit beginnt.

Die richtige Raumtemperatur - dank korrekt programmierter Nachtabsenkung

Ist die Nachtabsenkung der Heizung nicht korrekt eingestellt, reduziert und erhöht sie zum falschen Zeitpunkt die Raumtemperatur. Das heißt: Läuft auch ab dem 26. Oktober der Sommerzeit-Modus weiter, startet die Heizung eine Stunde zu früh - beispielsweise statt wie gewünscht um 6:30 Uhr morgens bereits um 5:30 Uhr. Am Abend fehlt diese Stunde dann - die Heizleistung wird eine Stunde zu früh reduziert. "Nur wenn die Nachtabsenkung korrekt eingestellt ist, kann sie am tatsächlichen Bedarf orientiert heizen", sagt Markus Lau. "Ab dem 26. Oktober sollte man daher prüfen, dass die Heizungsanlage auf Winterzeit läuft."

Digitale Thermostate - Winterzeit automatisch oder via App einstellen

Wer in einer Mietwohnung lebt und keinen Zugang zur Heizungsanlage hat, kann sich mit smarten Thermostaten behelfen. Funktionen wie die Nachtabsenkung lassen sich dann bequem via Smartphone steuern - und an die Winterzeit anpassen. Viele digitale Thermostate bieten zudem die Möglichkeit, dass sie die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt automatisch vornehmen.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuell