Wen küsst Dr. Sarah König? In der 3. Staffel "Die Landarztpraxis" buhlen ab Donnerstag, 2. Januar 2025, in SAT.1 gleich zwei Männer um das Herz der Ärztin

"Liebe ist das, was zählt. Fabian ist bei mir und seine Liebe gibt mir Kraft." Dr. Sarah König (Caroline Frier) genießt ihr zurückgewonnenes Glück mit Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck). Die Beziehung scheint nach einer Aussprache trotz geplatzter Hochzeit gerettet. Doch die Idylle am wunderschönen Schliersee kann manchmal trügerisch sein: In der dritten Staffel der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" (ab Donnerstag, 2. Januar, um 19 Uhr) wird das Schicksal der beiden erneut auf eine harte Probe gestellt. Dabei spielt Sarahs bester Freund Chris (Kai Schumann) eine Rolle. Er kommt nach Wiesenkirchen, um Sarah zur Seite zu stehen - und merkt schnell, dass er mehr als freundschaftliche Gefühle für sie hegt.

Liebe füreinander empfinden auch die schwangere Bianca Marino (Rosetta Pedone) und Julian (Alexander Milo) - mit Einschränkungen. Julian macht klar, dass er das Kind nur gemeinsam mit Bianca aufziehen wird, wenn es tatsächlich von ihm und nicht von Koch Matti (Thorsten Hamer) ist...

Und noch mehr Liebe gibt es für die neue Bergretterin Becky (Sina Zadra): Gleich drei Wiesenkirchener verlieren ihr Herz an die junge Frau...

Die erste oder zweite Staffel verpasst? Alle Folgen sind auf Joyn abrufbar.

"Die Landarztpraxis", Staffel 3, 122 Folgen, ab Donnerstag, 2. Januar 2025, um 19 Uhr in SAT.1 und ab Freitag, 27. Dezember 2024, auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

