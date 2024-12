SAT.1

Premiere! Prime Video und SAT.1 bringen gemeinsam die Kult-Serie "Der letzte Bulle" zurück

Unterföhring (ots)

Premiere für ein Kult-Programm. Prime Video und SAT.1 beauftragen erstmals zusammen eine Serie. Gemeinsam bringen sie die SAT.1-Erfolgsserie "Der letzte Bulle" zurück. Im Frühjahr 2025 starten die Dreharbeiten für acht neue Episoden. Prime-Mitglieder sehen alle Folgen mit Henning Baum in seiner Paraderolle als unkonventioneller Ruhrpott-Cop "Mick Brisgau" zuerst bei Prime Video. Bereits vier Wochen später feiert "Der letzte Bulle" mit Doppelfolgen in SAT.1 seine Free-TV-Premiere. Die Episoden sind jeweils nach SAT.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.

Mit der Produktion der Fortsetzung der Erfolgsserie beauftragen SAT.1 und Prime Video die Kölner Produktionsfirma Glisk.

Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland: "Die Rückkehr von 'Der letzte Bulle' ist eine hervorragende Nachricht für Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch für die gesamte TV-Branche. SAT.1 und Prime Video arbeiten zusammen für großartige Unterhaltung. Wir freuen uns auf diese innovative Kooperation, die es ermöglicht, einen Publikumsliebling zurück auf die Bildschirme zu bringen."

Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit 'Der letzte Bulle' setzen wir mit Prime Video einen Meilenstein im deutschen Serien-Markt: Erstmals beauftragen wir gemeinsam eine Serie. Dank dieser neuen Form der Zusammenarbeit ermittelt Henning Baum als 'Der letzte Bulle' wieder. Wir arbeiten daran, dass wir mit diesem Modell in Zukunft noch andere große Fiction-Projekte angehen."

Marc Rasmus, Senderchef SAT.1: "'Der letzte Bulle' hat das SAT.1-Publikum über 5 Staffeln und 60 Episoden mit seinen Fällen in den Bann gezogen. Nun bringt ihn SAT.1 gemeinsam mit Prime Video zurück. Das ist fantastisch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Henning Baum muss als Mick Brisgau abermals feststellen, dass sich die Welt seit seinem letzten Fall drastisch verändert hat."

Hintergrund "Der letzte Bulle":

Vom 12. April 2010 bis zum 2. Juni 2014 ermittelte Henning Baum bereits als "Der letzte Bulle" für SAT.1. In fünf Staffeln der Kult-Serie löste er in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau 60 Kriminalfälle. Jetzt kehrt Mick in sein Essener Revier zurück. Um aber wieder Fuß zu fassen, muss er sich nicht nur aus einer misslichen Lage befreien, sondern auch mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen.

