Bekommt Götz Otto seinen ersten Pferdekuss? Der Schauspieler trifft in "Stars in der Manege" am Freitag auf den Schimmel Zurano

Unterföhring (ots)

Tatsächlich Liebe. Schauspieler Götz Otto und der Schimmel Zurano kommen sich in der SAT.1-Show so nahe, dass man sich als Zuschauer fragt: Bekommt Götz Otto seinen ersten Pferdekuss? In der neuen Folge von Jörg Pilawas "Stars in der Manege", am Freitag, 13. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1, wollen Schimmel Zurano und Götz Otto das Zirkuspublikum mit perfekter Harmonie in ihren Bann ziehen. Götz Otto: "Ich bin kein profunder Pferdekenner, aber schon das ein oder andere Mal geritten."

Neben Götz Otto wollen folgende Stars ihre Zirkuskünste unter Beweis stellen: Janine Kunze schwingt die Ochsenpeitsche. Cathy Hummels schwebt unter dem Zirkusdach. Alexander Klaws springt Trampolin. Susan Sideropoulos kämpft mit einer Stange. Devid Striesow führt ein Hunderudel an. Mark Keller zieht sich einen Clown an. Und Collien Ulmen Fernandes wird trotz Höhenangst zur Luftakrobatin. Und über allem steht die Frage: Welcher Star bringt die Manege zum Beben?

Produziert wird "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment.

"Stars in der Manege" am Freitag, 13. Dezember 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

