Neues Jahr, neues Glück in Wiesenkirchen am Schliersee? Die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier startet am Donnerstag, 2. Januar, in die dritte Staffel

Unterföhring (ots)

Mehr Liebe, mehr Familie, mehr Freundschaft, mehr Schliersee! "Die Landarztpraxis" startet am Donnerstag, 2. Januar 2025, in SAT.1 und bereits am Freitag, 27. Dezember 2024, auf Joyn mit 122 neuen Folgen in die dritte Staffel.

Dr. Sarah König (Caroline Frier) und Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) haben sich nach ihrer geplatzten Hochzeit versöhnt und wollen gemeinsam Fabians Tablettensucht in den Griff bekommen. Doch schon bald wird Sarah erneut bitter enttäuscht... Kann ihr bester Freund Chris (Kai Schumann) sie aufheitern? Der attraktive Arzt kommt aus Berlin nach Wiesenkirchen am Schliersee, um ihr zur Seite zu stehen.

Hauptdarstellerin Caroline Frier alias Dr. Sarah König: "Es fühlt sich unglaublich schön an, dass wir schon mit der dritten Staffel starten und die Geschichten rund um Sarah, Fabian und unseren neuen Wiesenkirchener Mitbewohner Chris weitererzählen können. Dafür ein dickes Dankeschön an alle Fans, die uns in SAT.1 oder auf Joyn zuschauen. Ich verspreche: Es wird spannend. Und es gibt auch in den neuen Folgen sehr viel Herz und Herz-Schmerz. Aber große Gefühle und rührende Family-Geschichten - das können wir alle gerade gut gebrauchen, oder?"

Wiesenkirchen verzaubert die Zuschauerinnen und Zuschauer: Auf Joyn schreibt die SAT.1-Vorabendserie ihre Erfolgsgeschichte kontinuierlich weiter und gehört zu den meist gestreamten Sendungen.

Neben Sarah und Fabian und den beiden Neuzugängen Dr. Chris Lehmann (Kai Schumann) und Bergretterin Becky Lamminger (Sina Zadra) sind natürlich auch alle beliebten Hauptfiguren wieder dabei: Lukas Seidl (Michael Raphael Klein) und Isabelle "Isa" Kroiß (Diane Willems), Max Raichinger (Alexander Koll) und Sohn Basti (Simon Lucas), Fabians Vater Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening), Fabians Ex-Frau Alexandra (Katrin Anne Heß), Arzthelferin Resi (Marion Mathoi), Bianca (Rosetta Pedone), Donato (Antonio Putignano), Emilio (Gioele Viola) und Feli Marino (Fenja Gerhardter) aus der Alten Post, Felis Halbbruder Julian (Alexander Milo) und Koch Matti (Thorsten Hamer) sowie Sarahs Mutter Annemarie (Birgit Schneider).

Die erste oder zweite Staffel verpasst? Alle Folgen sind auf Joyn abrufbar.

"Die Landarztpraxis", Staffel 3, 122 Folgen, ab Donnerstag, 2. Januar 2025, um 19 Uhr in SAT.1 und ab Freitag, 27. Dezember 2024, auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

