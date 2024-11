SAT.1

Weil's so lustig ist! SAT.1 produziert eine neue Staffel von "Die besten Comedians Deutschlands"

Unterföhring (ots)

Weil es so lustig und erfolgreich ist! SAT.1 produziert im Januar 2025 vier neue Folgen von "Die besten Comedians Deutschlands" in Köln. In der Comedy-Gala zeigen die beliebtesten Stand-up-Comedians Deutschlands ihre besten Gags, die witzigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Programmen. Unter anderem mit dabei: Ralf Schmitz, Tahnee, Tony Bauer, Markus Krebs und Till Reiners.

Tickets und weitere Infos unter: https://myshow.de/formats/die-besten-comedians-deutschlands

Neue Folgen am Freitag, 27. Dezember und Freitag, 3. Januar, 20:15 Uhr

Wer nicht so lange warten möchte, den lädt SAT.1 bereits am Freitag, 27. Dezember 2024, um 20:15 Uhr zum Einschalten ein. Mario Barth, Chris Tall, Mirja Boes, Olaf Schubert, Cindy aus Marzahn und viele weitere Humorspezialisten schauen auf ihre ganz spezielle Art und Weise auf das Jahr 2024 zurück.

Am Freitag, 3. Januar 2025, zeigt SAT.1 um 20:15 Uhr ein Best of von "Die besten Comedians Deutschlands".

"Die besten Comedians Deutschlands" wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.

