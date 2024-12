SAT.1

Weniger ist mehr: "The Biggest Loser" startet am Sonntag, 12. Januar 2025, in SAT.1

Unterföhring (ots)

Weniger ist mehr. Die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Staffel "The Biggest Loser" bringen zusammen knapp zwei Tonnen Ausgangsgewicht auf die Waage. Das macht nicht nur das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer, es gefährdet auch die Gesundheit. Deswegen wollen die Frauen und Männer abnehmen. Ihre große Chance: "The Biggest Loser". SAT.1 begleitet den Weg zu einem neuen Leben ab Sonntag, 12. Januar 2025, um 17:45 Uhr.

Die griechische Insel Naxos - ein Paradies für Urlauber. Und für die 14 "Biggest Loser"-Kandidatinnen und -Kandidaten der Ort, an dem sie in eine neue, gesündere und vor allem leichtere Zukunft starten. An ihrer Seite: Das Trainer-Team Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin. Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss: "Statt in Teams treten dieses Jahr alle Kandidaten als Einzelkämpfer an. Jeder kämpft für sich!" So wie Toni, mit 175,9 Kilo der schwerste Kandidat: "Das ist die letzte Chance in meinem Leben, um richtig abzunehmen."

Als Coaches werden Christine und Ramin die Gegner bei ihrer Reise nicht nur mental unterstützen, sondern auch dazu antreiben, über Grenzen zu gehen und so ihre Ziele zu erreichen.

Wer wirft bei seiner Reise mehr Gewicht über Bord und sichert sich nicht nur den Titel "The Biggest Loser 2025", sondern auch den Gewinn in Höhe von 50.000 Euro?

"The Biggest Loser" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Offizieller Hashtag zur Sendung: #TBL

"The Biggest Loser" - 14 Folgen, ab 12. Januar 2025, immer sonntags in der Access Prime Time um 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Die erste Folge ist ab dem 5. Januar 2024 vorab auf Joyn abrufbar.

