Bringt Kane die Bayern wieder in die Spur? SAT.1 zeigt den Bundesliga-Kracher FC Bayern - RB Leipzig am Freitag live

Kann er am Freitag wieder spielen? Und kann er dann sein Team wieder in die Erfolgsspur bringen? Der englische Starstürmer Harry Kane des FC Bayern München musste in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt pausieren. Zuletzt kassierte der deutsche Rekordmeister seine erste Liga-Niederlage der Saison in Mainz. Im Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig wollen die Münchner umso mehr das Fußballjahr erfolgreich abschließen. SAT.1 zeigt das Duell des Tabellenführers gegen den Liga-Vierten am Freitag, 20. Dezember, live und exklusiv im Free-TV, auf Joyn und ran.de im Live-Stream. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing berichtet ab 19:50 Uhr aus der Münchner Allianz Arena. Als Experte analysiert Europameister und Ex-Bayern-Profi Markus Babbel das Spielgeschehen. "ran SAT.1 Bundesliga" FC Bayern München - RB Leipzig am Freitag, 20. Dezember, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn - auch in UHD.

