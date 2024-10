Deutscher Mobilitätspreis (DMP)

Deutscher Mobilitätspreis 2024: Shortlist präsentiert wegweisende Mobilitätslösungen

Shortlist veröffentlicht unter: www.mobilitaetspreis.de/shortlist

12 Projekte im Rennen um den Deutschen Mobilitätspreis 2024

Preisverleihung und Live-Voting Publikumspreis auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung

Die Entscheidung über die Shortlist ist gefallen: 12 Projekte in vier Kategorien haben es auf die Shortlist geschafft. Am 21. Oktober 2024 geben Bundesminister Dr. Volker Wissing und Parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert die Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf dem Digital-Gipfel in Frankfurt am Main bekannt.

Die Shortlist in alphabetischer Reihenfolge:

DMP | Digitale Transformation und KI

Futurail - Die Zukunft selbstfahrender Züge

MoveOn - Radverkehrsdaten für Deutschland

SmartAIs - Hinderniserkennungs-App für blinde und sehbehinderte Personen

DMP | Neue Mobilitätslösungen

Bonvoyo - Zahlart für arbeitgeberfinanzierte Mobilitätsbudgets in Unternehmen

KIRA - KI-basierter Regelbetrieb autonomer ÖPNV-Fahrzeuge

NeMo.bil - Mobilitätssystem aus vernetzten Fahrzeugen für öffentliche Bedarfsverkehre

DMP | Design

AdaptIn - Intelligente Warnleuchten für mehr Verkehrssicherheit

Custom - Die maßgeschneiderte Lösung für barrierefreie Informationen in Bus und Bahn

UNLEASH FUTURE BOATS - Autonome, emissionsfreie Boote für Personen und Güter

DMP | Praxisbeispiele

DB Lightgate - Zugauslastung in Echtzeit für effizienten Schienenverkehr

PrioBike-HH - Radverkehr stärken mit digitalen Technologien

SMILE24 - Deutschlands umfangreichstes Nahverkehrsangebot im ländlichen Raum

Preisverleihung mit Livestream und Live-Voting für den Publikumspreis

In einer Woche findet die Preisverleihung des Deutschen Mobilitätspreises im Rahmen des Digital-Gipfels der Bundesregierung in Frankfurt am Main statt. Am 21. Oktober 2024, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, werden die Projekte der Shortlist präsentiert und die innovativsten Mobilitätsprojekte Deutschlands in vier Preiskategorien ausgezeichnet. Zudem wird der Publikumspreis durch ein Live-Voting ermittelt und vergeben. Interessierte können bereits ab Sonntag, den 20.10. 2024, ab 12.30 Uhr ihre Stimme für den Publikumspreis über die Webseite des Deutschen Mobilitätspreises abgeben. Die Abstimmungsphase endet im Rahmen der Preisverleihung um circa 12.15 Uhr.

Vor Ort wird auch ein Teil der Jury des Preises anwesend sein, zu der neben Daniela Kluckert (Jury-Vorsitzende) Prof. Dr. Angela Francke, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Prof. Dr. Meike Jipp, Dr. Bernhard Kalkbrenner, Anna-Theresa Korbutt, Christina Lang, Christiane Möller, Dr. Olga Nevska, Daniel Rese und Dr. Bernhard Rohleder gehören.Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und ermöglichen bei Interesse ein Hintergrundgespräch mit den Projektverantwortlichen sowie mit unseren Jurorinnen und Juroren.

Über den Deutschen Mobilitätspreis

Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlichtechnologische und gesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken, Initiativenaus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowieKommunen und Verwaltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken und zu gestalten.

