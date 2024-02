KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Spielfilm-Premiere am 1. März 2024 bei KiKA

Erfurt

Mithilfe ihres magischen Buches und eines Armbands reist Mia seit 2012 bei KiKA zwischen der normalen Welt und dem zauberhaften Centopia hin und her. Die erfolgreiche Hybrid-Serie aus realen Spielszenen und 3D-Animation feiert nun bei KiKA Spielfilm-Premiere: "Mia and me - Das Geheimnis von Centopia" (ZDF) wird am 1. März 2024 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD gezeigt und steht zeitgleich auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

"Mia and me - Das Geheimnis von Centopia" ist eine internationale Koproduktion von Studio 100 Media, Studio B Animation, Broadvision Services und ZDF in Zusammenarbeit mit Studio Isar Animation, Flying Bark Productions, Studio56 Animation und Constantin Film. In der deutschen Synchronisation leihen prominente Sprecher den Hauptfiguren ihre Stimme. Mit dabei sind unter anderem Rick Kavanian (Einhorn Stormy), Mike Singer (Elf Iko) und Gedeon Burkhard (Toxor). Die Redaktion beim ZDF verantwortet Frauke Bräuner.

Zum Inhalt:

Als Mia zusammen mit ihrem Großvater das erste Mal nach langer Zeit das Sommerhaus der Familie besucht, wird sie kurz nach der Ankunft durch ein funkelndes Portal in die fantastische Welt von Centopia hineingezogen. Dort lernt sie das Einhorn Stormy und den Elfen Iko kennen, der ihre Hilfe braucht, denn Toxor, ein krötenhafter Bösewicht, will die Lotus-Insel mit dunkler Magie erobern. Damit ist auch ganz Centopia in Gefahr. Mia und ihre Freunde müssen sich zusammenschließen, um ihren Widersacher zu besiegen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch Centopia fliegen sie über tückische Meere, erklimmen Berge auf mysteriösen Atollen und überqueren Regenbogenautobahnen. Auf der Lotus-Insel angekommen, muss Mia die schwierige Entscheidung zwischen ihrem Leben in der menschlichen Welt und dem Schicksal Centopias treffen. Dabei lernt sie, was es wirklich bedeutet, eine Heldin zu sein.

