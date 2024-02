KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Drehstart zur Frühjahrs- und Herbststaffel 2024

Klassen treten im neuen Vorrunden-Modus in Schulbattles an

Erfurt

Mit dem Drehstart für die 19. und 20. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) am 20. Februar 2024 dürfen sich alle Fans schon jetzt auf ein neues Challenge-Erlebnis freuen. In den "Schulbattles" treten die Schülerinnen und Schüler erstmalig direkt an den Schulen gegeneinander an.

Insgesamt 16 Klassen pro Staffel spielen in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen um den Einzug in die nächste Runde. Als "Battlemaster" und Hosts der neuen Schulbattles konnten Moderatorin Dilara Colak, Reporterin und Redakteurin Anna Klär, Content Creator Lukas White, Journalistin Marie Brand sowie YouTuber Julius Berger gewonnen werden. Jeweils ein Battlemaster meldet sich aus der Schule einer teilnehmenden Klasse und begleitet das Duell vor Ort.

Für folgende Schulklassen beginnen die Drehs für die Schulbattles zur Frühjahrsstaffel (Staffel 19):

Klasse 6A der Marienschule aus Offenbach am Main

Klasse 6 des Diesterweg Gymnasiums Tangermünde-Havelberg

Klasse 6D des Gymnasiums Georgianum aus Lingen

Klasse 6E der Rudolf-Tarnow-Schule aus Boizenburg

Klasse 7B der Herta-Lebenstein-Realschule aus Stadtlohn

Klasse 7E des Vitzthum-Gymnasiums aus Dresden

Klasse 7B des Peutinger-Gymnasiums aus Ellwangen

Klasse 7B des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums aus Rathenow

Klasse 7G des Gymnasiums aus Oberursel

Klasse 7A des Holzlandgymnasiums aus Hermsdorf

Klasse 7C des Wittelsbacher Gymnasiums aus München

Klasse 7D der Grund- und Stadtteilschule Eppendorf aus Hamburg

Klasse 6A des Gymnasiums aus Nackenheim

Klasse 6A der IGS Neue Schule aus Wolfsburg

Klasse 6D des Gymnasiums aus Gaimersheim

Klasse 6.1 des Andreas Gymnasiums aus Berlin

Für folgende Schulklassen beginnen die Drehs für die Schulbattles zur Herbststaffel (Staffel 20):

Klasse 7 M1 des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis

Klasse 7E des Gymnasiums Mariano Josephinum aus Hildesheim

Klasse 7A der Parkschule aus Essingen

Klasse 7C der Gesamtschule aus Gescher

Klasse 6A des Theodor-Fliedner-Gymnasiums aus Düsseldorf

Klasse 6/2 der Neuen Nikolaischule aus Leipzig

Klasse 6B des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Heilbronn

Klasse 6A der Katholischen Schule Liebfrauen aus Berlin

Klasse 6B der Johannes-Brahms-Schule aus Pinneberg

Klasse 6C des Gymnasiums Hoheluft aus Hamburg Eimsbüttel

Klasse 6A des St.-Irmengard-Gymnasiums aus Garmisch-Patenkirchen

Klasse 6L des Humboldt-Gymnasiums aus Potsdam

Klasse 7A der Elisabethenschule aus Hofheim

Klasse 7 des Staatlichen Sportgymnasiums Joh. Chr. Fr. GutsMuths aus Jena

Klasse 7B des Lise-Meitner-Gymnasiums aus Maxdorf

Klasse 7B der Saaleschule für (H)alle aus Halle (Saale)

Die acht Gewinner-Klassen aus den Schulbattle-Duellen freuen sich auf die Wochenshows, die anschließend in vier Folgen pro Staffel in gewohnter Studio-Atmosphäre im Studiopark/ KinderMedienZentrum in Erfurt produziert werden. Nur die vier besten Klassen aus den Wochenshows erreichen schließlich das Superfinale - die Endrunde um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands". Die Wochenshows werden moderiert von Clarissa Correa da Silva oder Tobias Krell.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

