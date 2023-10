MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport am Freitag: Mannheimer Fans sauer nach 1:3 gegen BVB II

"Stecken im Abstiegskampf" Waldhof-Niedergang verschlimmert sich, Rehm fordert von allen: "Kopf nach oben"

München (ots)

Pfiffe und verärgerte Fans im Carl Benz-Stadion Mannheims: 12 Punkte nach 12 Spielen, 22 Gegentore, seit 18 Spielen nicht mehr zu Null - die Zahlen sind aus Waldhof-Sicht ernüchternd. Gegen Borussia Dortmund II hagelt es die 6. Niederlage der Saison- 1:3. Mannheim bleibt damit zwar mindestens über Nacht knapp über dem Strich der Abstiegskandidaten, aber Aushilfs-Kapitän Laurent Jans spricht ganz offen vom "Abstiegskampf". Nach der Partie suchen Fanvertreter den Dialog mit den Waldhof-Spielern. Trainer Rüdiger Rehm kriegt ebenfalls den Fan-Frust ab, auch weil er Kapitän Seegert auf der Bank sitzen lässt. "Wir wissen um die Situation", sagt Rehm und glaubt: "Es gibt in dieser Situation kein Aufhören. Ich lasse den Kopf oben, die Jungs lassen den Kopf oben, unsere Fans unterstützen uns und lassen den Kopf oben."Am Samstag kann der VfB Lübeck mit einem Sieg gegen Viktoria Köln an Mannheim vorbeiziehen. Das Spiel gibt es einzeln ab 13.45 Uhr und in der Konferenz ab 13.30 Uhr live bei MagentaSport zu sehen.

Nachfolgend die vorläufig wichtigsten Stimmen zum Auftakt des 12. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag mit der Konferenz (live ab 13.30 Uhr) und allen Einzelspielen (live ab 13.45 Uhr) bei MagentaSport - unter anderem empfängt Tabellenführer Dynamo Dresden Preußen Münster. Im Fokus steht zudem der MSV Duisburg mit neuem Trainer gegen Arminia Bielefeld empfängt - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.

SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II 1:3

Gegen Dortmund II sorgt SVW-Trainer Rüdiger Rehm schon vor dem Spiel für Aufsehen, weil er Kapitän und Identifikationsfigur Marcel Seegert auf der Bank lässt.Nach 14 Minuten gibt es Pfiffe im Stadion, weil Mannheim schon mit 0:2 zurückliegt. Der BVB II erzielt durch Falko Michel (0:2) und Ole Pohlmann (1:3) zwei traumhafte Distanztore. Auch nach dem Spiel gibt es Pfiffe von den Rängen. Zwei Fanvertreter suchen das Gespräch mit den Spielern und Trainer Rehm.

Mannheims Trainer Rüdiger Rehm über das Gespräch mit den Fans: "Wir kennen unsere Fans. Unsere Fans sind unglaublich emotional und voll dabei. Es war auch alles positiv. Wir müssen da zusammenstehen. Wir haben seit dem 5. Spieltag eine schwierige Phase mit einigen Ausfällen. Jetzt kommen alle langsam zurück. Und wir hatten heute auch eine sehr, sehr gute Phase. Wir sind nach dem 0:2 unglaublich gut zurückgekommen. In der zweiten Halbzeit hat Pohlmann dann das Spiel entschieden."

Ansonsten probiert sich der Coach in Durchhalteparolen: "Es gibt in dieser Situation kein Aufhören. Ich lasse den Kopf oben, die Jungs lassen den Kopf oben, unsere Fans unterstützen uns und lassen den Kopf oben. Das gehört auch dazu. Und natürlich sind dann auch harte Worte von den Fans mal nötig. Die brauchen wir auch." [...] "Wir wissen um die Situation. Die Jungs stellen sich, wir stellen uns, ich stelle mich und wir werden alles für den Waldhof tun, um aus dieser Situation rauszukommen."

Ist der Waldhof nun im Abstiegskampf? Rehm: "Wir müssen wissen, wie die Tabelle aussieht. Es ist im Endeffekt so, dass wir sagen: 'Wir wollen da hinten raus.' Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Siege."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dkFFUUlPTndHODRjTUJleFlXelZXdnhMa3FsNE4xMmJMNGpIOHhnSFdlbz0=

Mannheims Aushilfs-Kapitän Laurent Jans über den Rückstand und die Defensivprobleme: "Wenn man nach 42 Sekunden ein Gegentor bekommt, ist man natürlich verunsichert. Das ist ja völlig normal. Wir bekommen die Thematik ja auch mit - mit den Gegentoren und dem zu Null. Wir sind die Ersten, die natürlich die Null halten wollen."

Der Blick geht auch bei Jans nun nach unten: "Wenn man auf die Tabelle schaut, ist man im Abstiegskampf. Trotzdem müssen wir jetzt alle zusammen wieder raus. Ich glaube, jeder hat andere Ambitionen, jeder will da nicht stehen, wo wir stehen. Jeder muss sich dem bewusst werden."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YytRUnMyaEcvcENBKzErSktmZGp6cUZ6ZWh5QzhPbE5aTHoxcUhnT1ZoOD0=

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell