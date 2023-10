MagentaSport

EuroLeague & EuroCup live bei MagentaSport heute Konferenz ab 19.30 Uhr: Weltmeister Voigtmann in Madrid

Start verpennt, ALBA mit 3 Pleiten nach Monaco, Günther: "Von den Neuen muss mehr kommen"

Wieder mal eine unnötige 76:87-Niederlage für ALBA Berlin, bereits die Dritte in der EuroLeague. Nach einem verpennten Start in Bologna gab´s eine gute 2. Hälfte, die reichte aber nicht. Weshalb Trainer Israel Gonzalez recht zerknirscht war: "Wir zahlen für einen schlechten Beginn." MagentaSport-Experte Per Günther schätzt im Podcast "Abteilung Weltmeister" das Talent und die Berliner Empathie, wünscht sich vor dem Spiel beim AS Monaco (ab 18.45 Uhr live): "Jetzt wäre es wichtig, dass von den Verpflichtungen einfach mehr kommt." Wie man gutes Geld einsetzt und erfolgreich spielt, zeigt EuroCup-Neuling Paris mit Trainer Tuomas Ilsalo und seiner Bonner Enklave um TJ Shorts, Herrera, Kratzer und Kessens. In Hamburg wirbelte das ehrgeizige Basketball-Projekt die Towers mit 105:69(!!) aus der eigenen Halle. Towers-Coach Benka Barloschky sprach von einer "Machtdemonstration", er schien fast begeistert zu sein vom Gegner, der in allen Bereichen überlegen war. Paris Trainer Tuomas Ilsalo über sein Projekt: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Prozess."

Nachfolgend die Stimmen und Clips des 3. Spieltag in der EuroLeague und EuroCup am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute gibt´s die Konferenz ab 19.30 Uhr mit 4 Partien u.a. mit dem Topspiel Real Madrid gegen Mailand mit Weltmeister Jo Voigtmann. Am Freitag spielt ALBA in Monaco ab 18.45 Uhr, der FC Bayern in Barcelona ab 20.15 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und im EuroCup live.

Experte Günther wünscht sich Weltmeister Hollatz nach Berlin

Der neue Podcast "Abteilung Weltmeister" mit Per Günther und Basti Ulrich ist da, frisch für die Ohren. Er beschäftigt sich mit Weltmeister Justus Hollatz bei Efes Istanbul - nicht immer glücklich wirkt das auf den MagentaSport Günther. Er hätte sich Jus "bei Berlin gewünscht. Ich glaube immer noch an den Trade." Per Günther sieht viel Talent und Bemühen bei ALBA bislang, aber: "Jetzt wäre es wichtig, dass von den Verpflichtungen, einfach mehr kommt." Ein paar schöne Sprüche wirft Günther dem FC Bayern zu - am Freitag mit 2 Siegen im Gepäck beim noch ungeschlagenen FC Barcelona (ab 20.15 Uhr live). Das Spiel bei Gasteiz sei durch Nick Weiler-Babb "der gefühlt, kein Scheunentor trifft, und Nils Giffey" gewonnen worden. Über Weiler-Babb sagt Günther mit Augenzwinkern: "Also, du kannst nicht besser spielen, wenn du nichts triffst."

EuroLeague: Virtus Bologna - ALBA Berlin 87:76

Ärgerlich, wieder mal: Gute 2. Halbzeit, aber ALBA verliert aufgrund eines miesen Starts (11:27 nach dem 1. Viertel) auch das 3. Spiel. Sieht auch Trainer Israel Gonzalez so, der zur Pause echt angefressen war: "Wir zahlen für einen schlechten Beginn. Wir waren nicht konzentriert, haben viele Fehler offensiv und defensiv gemacht. Wenn du gegen ein gutes Team wie Bologna spielst, hast du dann keine Chance mehr." Tatsächlich gewann Berlin die 2. Hälfte rein rechnerisch. Am Freitag spielt ALBA ab 18.45 Uhr beim AS Monaco, trifft dort mit Sasa Obradovic einen Ex-Coach, der mit seinem Klub bei Roter Stern Belgrad gewann.

EuroCup: Veolia Towers Hamburg - Paris Basketball 69:105

Drittes Spiel im EuroCup, 3. Niederlage, diesmal heftig: Trainer Benka Barloschky glaubt: "Die Saison ist noch lang. Wir werden lernen, wir werden wachsen. Das ist eine heftige Niederlage, aber wir müssen uns gegen diesen Gegner nicht schämen. Die Siege kommen, da bin ich mir sicher." Er lobt Paris als übermäßigen Gegner in allen Bereichen: "Sie haben unglaublich gespielt." Der Hamburg Coach sprach von einer "Machtdemonstration" - es war ein Klassenunterschied "für den sich diese Spieler den Hintern aufgerissen haben, um auf diesem Level zu spielen."

Interview mit Trainer Tuomas Ilsalo, der seit Sommer das "Projekt" Paris Basketball als Trainer leitet und seine Kinder auf eine internationale deutsche Schule geschickt hat. "Ich habe hier 7 Jahre gelebt. Deutschland ist meine 2. Heimat." Sportlich sagt er über Paris: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Prozess."

Sein Wechsel von Bonn nach Paris mit 6 nationale Größen wie TJ Shorts, Kratzer, Herrera, Kessens: "Wir wollten die bestmögliche Mannschaft aufbauen und wir haben sehr viel in diese Spieler investiert. Die kennen unser Konzept sehr gut. Wir haben dann sehr schnell überlegt: wir haben dann mit diesen Spielern eine sehr stabile Basis in unserer Mannschaft. Das macht auch die Entwicklung unserer talentierten, französischen Spieler einfacher. Die anderen Spieler haben ein besseres Verständnis unseres Spielsystems. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Es ist auch einzigartig im Basketball, diese Loyalität zueinander, zwischen den Coaches und den Spielern."

Ilsalo zieht den Vergleich zwischen deutscher und französischer Liga: "Die Qualität der Spieler ist in Frankreich ein wenig höher. Es ist viel athletischer. Auch die Unterschiede zwischen den Top-Teams und dem Rest ist kleiner. Jedes Spiel ist eine große Herausforderung."

Zum Spiel erklärte Paris-Coach Ilsalo: "Das war definitiv ein guter nächster Schritt nach unserer Niederlage." Letzte Woche verlor Paris gegen den Vorletzten, da gab´s Straftraining wie Sebastian Herrera berichtet: "Wir hatten richtig Bock, das wieder gerade zu biegen. Es war natürlich komiach, nach so viele Jahren hier in Deutschland ein Auswärtsspiel zu haben. Es war sehr schön."

Den französischen Basketball hat Herreira "extrem athletisch" kennengelernt, "viel 1 gegen 1. Viel Talent. Das ist in jedem Fall anders. Ich sage nicht besser, aber anders."

