Der größte Partykeller der Welt: "Kiwis große Partynacht" am Mittwoch, 27. Dezember 2023, in SAT.1 ist ein einziges "Abenteuerland"

. "Es ist, als würde ich mit 1500 Gästen im größten Partykeller der Welt eine riesige Feier schmeißen", bringt Kiwi die Stimmung in ihrer ersten eigenen Show auf den Punkt. "Kiwis große Partynacht" am Mittwoch, 27. Dezember 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 ist ein einziges "Abenteuerland"! "Für diesen einen Moment" verbreiten Andrea "Kiwi" Kiewel und ihre Gäste PUR, Vanessa Mai, Alphaville, DJ Ötzi, Culcha Candela, voXXclub, Vicky Leandros, Glasperlenspiel, Jupiter Jones, Santiano, Kerstin Ott, Gregor Meyle, Sasha und viele weitere beim Publikum und den Zuschauenden beste Party-"Laune". Alle tanzen, keiner sitzt! Getreu dem Song "I Wanna Dance With Somebody" ist die größte Party Deutschlands eine riesige "Celebration" und "Was für eine geile Zeit".

Jahresende bedeutet aber kein Partyende! Kiwi bleibt "Forever Young" und verbreitet schon am Freitag, 5. Januar 2024, um 20:15 Uhr wieder "Saturday Night Fever" in SAT.1. Dann wird in "Kiwis große Partynacht" zu "Bailando", "Mambo No.5" und "Girls Just Want To Have Fun" gefeiert. Stars wie Loona, Dr. Alban, Lou Bega, Thomas Anders, Heinz Rudolf Kunze, Münchener Freiheit, Oli P., Bell Book & Candle, Mike Singer und Geier Sturzflug performen die größten Hits der 80er und 90er. Damit lassen sie nicht nur Kiwis "Flugzeuge im Bauch" fliegen, sondern verbreiten im ganzen Studio "Pure Lust am Leben".

"Kiwis große Partynacht" am Mittwoch, 27. Dezember 2023, und Freitag, 5. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert werden insgesamt vier Folgen von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment.

Ein Interview mit Andrea Kiewel ist in der SAT.1-Presselounge oder unter folgendem Link zu finden: https://presse.sat1.de

