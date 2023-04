Mitteldeutsche Zeitung zu geleakten Geheimdokumenten

Politik/Corona (ots) - Kassenärztechef Andreas Gassen hat recht, dass jetzt eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen nötig ist. Wo hat der Staat zu sehr in die Grundrechte der Bürger eingegriffen, wie bereitet man sich auf künftige Pandemien besser vor? Gassen meint, mit den Schulschließungen habe man sich an den Kindern "versündigt". Ist das so? Erst wusste man wenig über das Virus, später drohte der Kollaps auf ...

mehr