Bademeister! In der SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" wirbt Ralf Moeller fürs Schwimmen lernen

Unterföhring (ots)

Mit Trillerpfeife, Badelatschen und Rettungsring: Hollywoodstar Ralf Moeller übernimmt am Montag in der SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" (3. Juli, 16 Uhr, SAT.1) die Badeaufsicht in seiner Heimatstadt Recklinghausen. Um darauf aufmerksam zu machen, dass immer weniger Menschen in Deutschland richtig Schwimmen lernen, besuchte der Schauspieler das Freibad, in dem er vor mehr als 40 Jahren seine Ausbildung zum Schwimmmeister absolvierte.*

Ralf Moeller: "Wenn du im Becken nur noch Köpfe siehst und ein Nichtschwimmer oder jemand, der nicht richtig schwimmen kann, hineinspringt, dann schreit der Ertrinkende nicht 'Hilfe! Hilfe! Hilfe!' Das ist schon eine Verantwortung."

"Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags ab 16:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

*Quelle: DLRG, www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/schwimmfaehigkeit/

