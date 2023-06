Das gab es noch nie. Ralf Schmitz feiert Hochzeit in SAT.1

SAT.1

Ralf Schmitz zockt, modelt, moderiert und feiert Hochzeit in SAT.1. Und das alles zur besten Sendezeit! Ralf Schmitz zieht mit seiner Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" in die Prime Time, erweitert das Angebot um Thementage und verlängert die Öffnungszeiten: Die "Halbpension mit Schmitz XXL" startet am Freitag, 30. Juni 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 in die Saison. Da lacht der Sommer!

Ralf Schmitz: "So eine sensationelle Stimmung bei den Aufzeichnungen ist wirklich selten: Das Studiopublikum lag fast mehr unter den Stühlen, als dass es darauf saß (lacht). Und davon hat sich dann wieder das Ensemble anstecken lassen. Davon wieder das Publikum ... Ein herrlicher Teufelskreis. Auf der Bühne sind Sachen passiert, also ... kann man nicht erzählen, muss man sehen und miterleben. Sonst glaubt einem das ja keiner. Aber so viel kann ich verraten: 'Halbpension mit Schmitz XXL' wird ein wahres Impro-Comedy-Fest. Meine Empfehlung: mitfeiern!"

Wie gewohnt sorgt Spielleiter Pierre M. Krause mit seinen kuriosen Anweisungen und Aufgaben für die Portion Extra-Spaß - und die ein oder andere unvorhersehbare Eskalation. Zum Auftakt erwartet Ralf Schmitz mit seiner Stammcrew Janine Kunze, Lisa Feller, Kathrin Osterode und Simon Pearce direkt ein paar besondere Gäste: Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hat sich mit Alina Merkau und Christian Wackert angekündigt und bringt Schauspieler Oliver Korittke als Überraschungsgast mit in die "Halbpension mit Schmitz XXL" ... Die Impro-Comedy wurde produziert von der Deutschen Produktionsunion.

Das sind die weiteren Ausgaben:

Fashion-Show in der "Halbpension mit Schmitz XXL" (7. Juli 2023)

Die Fashionwoche beginnt mit einer ganz schlechten Nachricht: Der angekündigte Star-Designer muss kurzfristig absagen ... Jetzt heißt es für Ralf Schmitz: improvisieren. Denn natürlich wird er seinen Gästen und seinem Team eine glamouröse Fashion-Show in der Pension servieren. Zum Glück kann er auf prominente Profi-Unterstützung durch Rebecca Mir und Sarah Engels bauen. Stargast auf dem Laufsteg: Martin Klempnow.

"Halbpension mit Schmitz XXL" wird zum Zockerparadies (14. Juli 2023)

"Viva Las Vegas"! Hochmotiviert und mit einer großartigen Geschäftsidee kehrt Ralf Schmitz von seiner USA-Reise zurück und verwandelt die "Halbpension mit Schmitz XXL" mit seinem Team im Eiltempo in ein Spieleparadies - Elvis Imitator (Tom Beck), Barkeeper (Thore Schölermann), Karten-Trickser (Julian Button) und Bauchredner-Show (Sebastian Reich & Amanda) inklusive.

Hochzeit in der "Halbpension mit Schmitz XXL" (21. Juli 2023)

Traumhochzeit in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - nur hat der Gastgeber den Termin verpennt. Aber spontan eine Hochzeitsfeier ausrichten, sollte für Ralf Schmitz und sein Team ja kein Problem sein, oder?! Glücklicherweise findet sich in der Konditorei bei Jana Ina Zarrella schnell eine passende Torte. Evelyn Burdecki ist rechtzeitig eingetroffen, noch schnell ein wenig schmücken, dann sollte dem rauschenden Fest für Bräutigam Bastian Bielendorfer nichts mehr im Wege stehen.

"Halbpension mit Schmitz XXL" ab Freitag, 30. Juni 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #HPmitSchmitzXXL

