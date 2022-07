BILD

BILD TV-Programmnews: Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN am Sonntag, 3. Juli 2022 ab 22:45 Uhr

Thema: "Was ist uns dieser Krieg noch wert?"

Berlin (ots)

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht auf breiter Front weiter, dabei nehmen die russischen Truppen zunehmend auch zivile Opfer in Kauf. Umso massiver fordert die Ukraine weiterhin Unterstützung aus dem Westen, doch auch bei uns mehren sich mit Blick auf düstere Wirtschaftsdaten kritischen Stimmen: Werden die Energiepreise noch weiter explodieren, wenn Kreml-Diktator Waldimir Putin uns den Gashahn komplett abdreht? Experten warnen bereits vor zweistelligen Inflationszahlen. Braucht es in diesem Krieg also eine neue Strategie? Oder agiert der Westen noch immer zu ängstlich und muss die Ukraine dafür einen immer höheren Preis bezahlen?

Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN am Sonntag, 3. Juli 2022 ab 22:45 Uhr

Thema: "Was ist uns dieser Krieg noch wert?"

Zu Gast bei Moderator Kai Weise

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) , Vorsitzende Verteidigungsausschuss

, Vorsitzende Verteidigungsausschuss Michael Müller (SPD) , Außenpolitiker und ehem. Regierender Bürgermeister von Berlin

, Außenpolitiker und ehem. Regierender Bürgermeister von Berlin Thomas Fasbender , Autor und Putin-Biograf

, Autor und Putin-Biograf Prof. Joachim Krause, Politikwissenschaftler, Institut für Sicherheitspolitik Kiel

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell